Subgobernador de Banxico recibe en la FIL nombramiento de Victoria Rodríguez

La construcción de un nuevo pacto social debe de abordar los servicios públicos como salud y educación así como alcanzar el Estado de Bienestar de la sociedad señalaron los participantes en el Foro OCDE, Construyendo una recuperación resiliencia postcovid-19 “hacia un nuevo Contrato Social” dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL).

Al respecto Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, señaló que su presentación era a título personal y se concentró a hablar de qué elementos deberían de considerarse para conformar este jue impacto social tras terminar la pandemia.

Mientras disertaba en este foro, en el Senado de la República, se eligió a Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco de México, nombramiento del cual evadió dar cualquier comentario al señalar que no sabía nada, no había visto ni formación y que prefería enterarse bien antes de hacer cualquier declaratoria.

Sobre el tema del foro indicó que todo “lo que digo es a título personal y no de la institución para la que trabajo. El contrato social entenderlo como el Estado de bienestar, los bienes públicos y los servicios públicos, todo eso es lo que tenemos que repensar en distintas dimensiones”, entre ellos la internacional.

Señaló que la pandemia se habría enfrentado mejor si los países realizarán mayores inversiones para estar mejor preparados y detectar antes lo que se podría venir, pero también se tiene el aspecto de que no todos los países pueden acceder a las vacunas en tiempo forma y es ahí en donde se corre el riesgo de que surjan nuevas cepas ya que los países con menos recursos no pueden inmunizarse.

“Son los temas que tenemos que preguntarnos, salud, acceso a las vacunas, la crisis económica por ejemplo no se va a resolver bien a bien mientras no terminemos de resolver y proveer el acceso a las vacunas en todos los países, incluyendo a los más pobres y no se vuelva un tema de quién la puede pagar y quién no, porque sólo la pueden pagar los países avanzados, los de ingresos medios y los países pobres no tiene acceso a la vacuna y es ahí en donde pueden surgir las nuevas variantes” indicó.

Pero también se tiene la parte social ya que la pandemia evidenció la magnitud y los problemas asociados a la desigualdad existente, sino que posiblemente va a terminar exacerbando los problemas de la desigualdad”.

Gerardo Esquivel dijo que en el caso de la educación hay dos variantes, uno es el de los estudiantes que va a escuelas privadas y tuvieron la oportunidad de acceder a clases virtuales regularmente y eso posiblemente generó que no se atrasaran tanto como algunos de los que van en escuelas públicas y tuvieron problemas de accesibilidad y esa brecha digital es necesario verla cómo cerrarla.