Tania Libertad agradecida y feliz por regresar a la FIL Guadalajara

Querida y reconocida por muchos por ser una de las más grandes cantantes latinoamericanas, Tania Libertad se despide de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara no solo contenta de poder regresar tras el año de virtualidad que se vivió por la pandemia, sino esperanzada de que las cosas mejoren para que la fiesta de los libros continúe enriqueciendo a miles y con ello poder volver.

Con una gran trayectoria de casi 60 años, de memorables colaboraciones y de haber pisado escenarios por todo el mundo, la peruana de nacimiento y mexicana de corazón habla de lo que significó volver a escenarios tapatíos y justo en la FIL Guadalajara, quien no podía faltar sobre todo porque esta 35 edición fue Perú el país invitado.

"Representa mucho (regresar) porque yo siempre he estado muy cerca de los escritores. Mi primer gran escaparate en el Perú me lo dio el hecho de haber ganado un festival importante, cuando los poetas peruanos decidieron hacer canción popular. Entonces, a mí me toca ganar ese festival con un poema de Juan Gonzalo Rose que se llama 'Tu voz', y a partir de ahí él me lleva a su mundo literario, por esa época tenía mucha inquietud de fusionar la poesía peruana con música popular peruana".

Si bien considera que fue un año difícil para todos la llegada de la pandemia -a ella incluso la alejó de los escenarios-, no dejó de decirse emocionada por haber podido regresar al Foro FIL ya que, recordó, en este mismo lugar presentó el disco "La vida ese paréntesis", en 1998, en donde canta a Mario Benedetti.

"Aquí presenté también mi disco que hice con Mario Benedetti, que Alfaguara sacó, vendió el disco junto con el libro. Me acuerdo que Saramago acababa de ser nombrado Premio Nobel, entonces, ahí estuvimos en los primeros lugares de venta junto con José Saramago. Y me presenté aquí en el mismo foro, nada más que no estaba todavía techado, y bueno pues grandísimos recuerdos de aquí, mucha emoción".

Enlistada para cerrar con broche de oro la FIL Guadalajara, con su concierto en Foro FIL -y en el que prometió fusiones entre canciones rancheras y boleros con ritmos peruanos-, la multipremiada cantautora no tiene reparo en decir que ya comienza a pensar en el retiro, no obstante, aclara que cuando ello pase se enfocará a hacer una gira de despedida que dure al menos 5 o 10 años, y en ella la visita obligada será esta feria, promete.

"Agradecer que la FIL haya decidido regresar, aunque sea en este modo híbrido, lo disfrutamos de la misma manera, ojalá la situación mejore para que podamos seguir teniendo este tipo de eventos (...). Una de las cosas que seguramente la pandemia propició es que la gente se haya acercado más a leer, en lo personal yo estoy muy cerca de la poesía. Estuve en Colombia hace dos meses y ahí combiné mis canciones con poesía de una gran escritora que es Piedad Bonnett", añadió.

Tras mencionar que seguirá bajo un sello independiente para seguir creando su música, y que se dedicará a sacar los discos que creó durante la pandemia, Tania Libertad se dijo nuevamente agradecida de haber sido considerada en la delegación de Perú y así regresar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para cerrar con su concierto "Déjame que te cuente... y te cante".