Muere Toni Morrison, la primera mujer afroamericana en obtener el Nobel de Literatura

La escritora estadounidense Toni Morrison, premio Nobel de Literatura, falleció a los 88 años de edad, confirmó la editorial Knopf.

"Estamos profundamente tristes de informar que Toni Morrison ha muerto a la edad de 88 años. Murió anoche en el Montefiore Medical Center en Nueva York”, informó la compañía en una misiva vía Twitter.

En 1993 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en recibir este honor.

Por su novela "Beloved" obtuvo el premio Pulitzer de 1987.

"Aunque su fallecimiento representa una enorme pérdida, estamos agradecidos de que viviera una larga y bien aprovechada vida", se lee en el texto.

We are profoundly sad to report that Toni Morrison has died at the age of eighty-eight.



“We die. That may be the meaning of life. But we do language. That may be the measure of our lives.”



February 18, 1931 – August 5, 2019 pic.twitter.com/DWnElCpMKc — Alfred A. Knopf (@AAKnopf) 6 de agosto de 2019

Nacida en Loran, Ohio, el 18 de febrero de 1931, en sus obras Morrison hablaba de la vida de la población negra, en especial de las mujeres, asimismo fue una combatiente a favor de los derechos civiles y comprometida en la lucha contra la discriminación racial.

Su nombre verdadero era Chloe Ardelia Wofford y adoptó el de Toni Morrison por un apodo familiar y el apellido de su esposo, el arquitecto Harold Morrison, con quien estuvo casada 1958 a 1964 y tuvo dos hijos.

Aunque en 1954 inició sus estudios en la Universidad Howard en Washington, D.C., se graduó en Filología Inglesa en la Universidad Cornel, en 1955.

En 1964 empezó su labor como editora literaria en Random House de Nuevas York, donde editó libros de Henry Dumas, Toni Cade Bambara, Angela David y Gayl Jones.

Foto: Reuters

Toni Morrison falleció pacíficamente, indicó su familia en un comunicado emitido por la Universidad de Princeton, donde daba clases desde 1989.

"Con profunda tristeza compartimos que, después de una breve enfermedad, nuestra adorada madre y abuela, Toni Morrison, falleció pacíficamente anoche rodeada de familiares y amigos. Era una madre, abuela y tía extremadamente devotas que se deleitaban con estar con su familia y amigos. La escritora consumada que atesoraba la palabra escrita, ya sea la suya, sus estudiantes u otras, leía con voracidad y estaba más en casa cuando escribía. Aunque su fallecimiento representa una pérdida tremenda, estamos agradecidos de que haya tenido una vida larga y bien vivida.

"Si bien queremos agradecer a todos los que la conocieron y la amaron, personalmente o a través de su trabajo, por su apoyo en este momento difícil, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida para nuestra familia. Compartiremos información en un futuro cercano sobre cómo celebraremos la increíble vida de Toni".

Sus obras

"The Bluest Eye" ("Ojos azules "- 1970) fue su primera novela, donde narra la historia de una niña negra, Pecola, que quiere tener los ojos del color de las muñecas de las niñas blancas.

("Ojos azules "- 1970) fue su primera novela, donde narra la historia de una niña negra, Pecola, que quiere tener los ojos del color de las muñecas de las niñas blancas. "Sula" (1973).

"Song of Solomon" ("La canción de Salomón" - 1977) es un relato sobre la reunión del materialismo y el poder del amor.

("La canción de Salomón" - 1977) es un relato sobre la reunión del materialismo y el poder del amor. "Tar Baby" ("La isla de los caballeros" - 1981 ).

("La isla de los caballeros" - 1981 ). "Beloved" (1987), con la que ganó el premio Pulitzer de 1987, relata la historia de una esclava que encuentra la libertad, para descubrir que hay distintas formas de esclavitud posibles.

(1987), con la que ganó el premio Pulitzer de 1987, relata la historia de una esclava que encuentra la libertad, para descubrir que hay distintas formas de esclavitud posibles. "Jazz" (1992).

(1992). "Paradise" (1997).

(1997). "Love" (2003) narra la historia de odio entre dos mujeres que aman al mismo hombre.

(2003) narra la historia de odio entre dos mujeres que aman al mismo hombre. "A mercey" ("Una bendición" – 2008) la historia de una joven afroamericana en el siglo XVII, donde trata temas como la esclavitud, el racismo y la segregación con el amor y amistad.

("Una bendición" – 2008) la historia de una joven afroamericana en el siglo XVII, donde trata temas como la esclavitud, el racismo y la segregación con el amor y amistad. "Home" ("Volver" - 2012), ambientada en los años 50, narra la historia de un soldado en la guerra de Corea y de su regreso desde un Ejército integrado a su tierra natal, aún segregada

("Volver" - 2012), ambientada en los años 50, narra la historia de un soldado en la guerra de Corea y de su regreso desde un Ejército integrado a su tierra natal, aún segregada "God help the child" (La noche de los niños - 2015).