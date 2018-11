UdeG y FIL en Guadalajara rendirán homenaje póstumo a Fernando del Paso

Guadalajara.- La Universidad de Guadalajara (UdeG) confirmó que rendirá homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo, al escritor y ganador del premio Cervantes 2015, Fernando del Paso, quien falleció este miércoles en su casa del fraccionamiento la Calma, en Zapopan.

Alejandro del Paso, hijo del escritor, fue quien se comunicó con el Rector General de la Universidad de Guadalajara, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, y le informó que el deceso del escritor se registró a las 9:06 horas.

La Universidad indicó el homenaje póstumo se llevará a cabo en el Paraninfo Enrique Díaz de León este jueves a las 13:00 horas.



En su cuenta de twitter, la UdeG expresó estar de luto “Escritor, poeta, Premio Cervantes, #HonorisCausaUdeG, director de la Biblioteca Iberoamericana y eterno integrante de nuestra #ComunidadUdeG, ¡hasta siempre, Fernando del Paso!".

La Universidad de Guadalajara está de luto. Escritor, poeta, Premio Cervantes, #HonorisCausaUdeG, director de la Biblioteca Iberoamericana y eterno integrante de nuestra #ComunidadUdeG, ¡hasta siempre, Fernando del Paso!

Agregó que “En 2017 y como un homenaje a la trayectoria de Fernando del Paso, la @udg_oficial creó la Cátedra de Arte, Poética y Literatura que lleva su nombre y que tendrá como sedes a los centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de @CUAAD_UdeG y de @cuvallesudg”.



Feria del Libro de Guadalajara también rendirá homenaje al escritor

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) lamentó la muerte del escritor y Premio Cervantes de Literatura 2015, Fernando del Paso.

Su directora Marisol Schulz extendió su pésame a la familia del autor de “Noticias del Imperio”, al tiempo que dio a conocer que la feria del libro más importante en el idioma español le rendirá un homenaje en su 32 edición.

La presencia de Del Paso en Guadalajara era una realidad

Schulz señaló que la presencia de Del Paso en Guadalajara era una realidad, toda vez que presentaría su nueva novela “La muerte se va a Granada”, publicada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), estaría presente en el homenaje a Juan José Arreola por sus 100 años, y estaría presente en la entrega del Premio "Sor Juana Inés de la Cruz", a Margo Glantz.

“Eran las tres actividades públicas que tenía contempladas don Fernando, esta noticia nos agarra desprevenidos, pero eso no significa que no hagamos homenaje, al contrario, estamos viendo dónde y cómo se le hará un magno homenaje y no podría ser de otra manera sabiendo quién fue para México, el mundo y para la FIL de Guadalajara”, señaló.

"Su muerte fue algo inesperado"

Schulz calificó de sorpresiva la noticia del deceso de Fernando del Paso, toda vez que dijo, si bien era un personaje de edad avanzada, "no estaba mal, pues por lo que nos están informando ahora, se trató de algo inesperado".

“Estaba enfermo, pero había estado muy bien, la última vez que lo vi fue hace cuatro meses en su silla de ruedas y con cierto tipo de incapacidad, pero estaba contento, lúcido y nos toma por sorpresa esta noticia”, destacó Marisol, para quien la presencia de Fernando del Paso en Guadalajara siempre fue permanente e importante, porque se trató de un aliado de la FIL.

