Un libro viejo, para las crisis actuales

El doctor Luis Ángel Díaz Pabón, de origen puertorriqueño y editor de La biblia del pescador, dice que la estructura que tiene esta edición especial del llamado libro sagrado, es para que se encuentren mensajes que ayuden a la vida diaria, los cuales van dirigidos a las personas de todas las religiones, creyentes o ateos.

Con motivo de una gira de agradecimiento por 2.5 millones de ventas a nivel mundial de la última publicación de dicho ejemplar, el pastor y consejero, visitó la Ciudad de México y en entrevista habla de cómo la obra literaria más emblemática de la historia ha alcanzado marcas sin precedentes de distribución a nivel mundial.

Por tal motivo La biblia del pescador, del Dr. Pabón, ofrece comprender los mensajes de “las santas escrituras”, y dirigirlo directamente con las dificultades, necesidades y problemas que se enfrentan diariamente, que en ocasiones la gente piensa que no tienen salida .

Afrontar un divorcio, la pérdida de un ser querido, estrés laboral, o requerir de palabras de aliento, son cuestiones abordadas casi siempre con el mismo consejo por evangelistas y autoridades religiosas, por lo que esta edición de la Biblia es una guía para encontrar ese alivio que se busca, señala Pabón.

Informó que la obra, ha sido publicada en cuatro diferentes versiones y se estima que se traducirá a unos 15 idiomas en los próximos cinco años y esta misión de llevar la enseñanza bíblica a todos los niveles, parte de un estudio generado por la especialista Ruth Perrín, miembro de Leech Research en St. John’s College.

La estadística arroja que el 89% de la población internacional que tiene entre 18 y 30 años, basa su conocimiento bíblico principalmente en experiencias catedráticas, sermones o pláticas, por lo que al menos uno de cada cinco individuos, rara vez cuentan con el hábito de la lectura bíblica, y sólo atienden a la escritura en un contexto de iglesia, coincidió el doctor Pabón.

En nuestro país, Luis Ángel Díaz-Pabón tiene la información que existen 88 millones de mexicanos que aún no han tenido acceso alguno con la Biblia, por lo cual está convencido que este material representa una solución para la sociedad que al día de hoy vive con miedo y desánimo.

Por eso, el también presidente de Sociedad Misionera Global, ha entregado 400 mil Biblias en Ciudad Juárez, Chihuahua bajo el programa Que todo Juárez tenga una Biblia una iniciativa de las iglesias en el estado que también se encargó de distribuir ejemplares de forma gratuita tanto al personal de la Fiscalía como a los Reclusos del Centro de readaptación Social (CERESO) de la entidad fronteriza.

“Mi trabajo ha sido durante cuatro décadas como evangelista, compartir la palabra de Dios, enseñar la Biblia a la gente que no sabe utilizarla, para aquellas dificultades a las que quieren encontrar solución, como sentirse deprimido o si una persona quebró económicamente”, explicó el pastor y para tal efecto, se cuenta con un índice temático.

“Básicamente La biblia del pescador es para todos, católicos o los que no tienen religión alguna. Las sagradas escrituras tienen material de ayuda para los seres humanos, no importa su religión, su credo, incluso el ateísmo. El error es pensar que es una manual de religión y no de vida, nos enseña a ser esposos, hijos, hermanos y hasta empresarios”.

Dijo que la cruzada que emprende es dar a conocer la Biblia de una manera expansiva y continental: “Es un libro viejo pero no arcaico, que ayuda a cualquier persona en toda circunstancia” y para esta edición, informa Pabón se utilizó el formato de Reina Varela de 1970 y agregó que preparan un tiraje con una letra más grande para su fácil lectura, porque insiste el entrevistado, este libro es fundamental en la vida de las personas de todos los países.

“En estos tiempos, la biblia juega un papel determinante en el mundo, si hubiéramos prestado atención a su contenido no habríamos llegado a la situación de hoy. Ahí encontramos respuestas a las crisis del mundo”, menciona el doctor Pabón quien dice que el libro sagrado es el más vendido en las cárceles.

“Es que su mensaje no es anticuado, ni pasado de moda, sino que tiene respuestas para el ser humano, le ha cambiado la perspectiva a la gente, hasta la atea ha descubierto que le puede ayudar en la educación de sus hijos y para obtener las respuestas que tanto busca”.

Explica el entrevistado que La biblia del pescador, que justamente toma su nombre de un pasaje del evangelio que alude a que Dios les encomendó a sus apóstoles salir a “pescar” almas y difundir la palabra, es la única que del español es traducida al inglés y al portugués.

Finalmente, cabe mencionar que Luis Ángel Díaz-Pabón es escritor, editor y consejero puertorriqueño con más de 40 años de trayectoria. Actualmente es presidente de la Sociedad Misionera Global. Estudió Trabajo Social en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Teología en el Seminario Alianza de Ecuador, en FaithTeological Seminary y en Doxa University. Además, ha recibido varios doctorados honoríficos de diferentes universidades y ofrece talleres, a líderes sociales en diversas partes del mundo.