Una charla con Uxue Alberdi en FIL Guadalajara

Literatura, música y rebeldía, una conversación con Uxue Alberdi, la escritora vasca que se siente feliz porque traduzcan sus libros al castellano y a cualquier otro idioma.

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, para presentar la versión en castellano de su novela "Jenisjoplin", la también bertsolari guipuzcoana habló de lo bueno de ver que su obra trasciende cada vez más las barreras del lenguaje, sin dejar de visibilizar -a fin de que tenga mayor repercusión- la literatura vasca.

Al respecto, y tras manifestar que elementos como la musicalidad o el cuerpo revisten o están inmersos en sus obras, aludió al lenguaje como otro territorio de batalla al momento de crear desde su trinchera, ya que lo hace en el idioma euskera.

"El lenguaje tampoco se puede separar del cuerpo. El problema no es saber el lenguaje, saber el idioma, el problema es querer practicarlo. Nadie es penalizado por saber euskera, pero lo difícil es querer ser en euskera. Si lo tienes en el armario no pasa nada, pero si eres practicante, pues como quien sale del armario su identidad es siempre o demasiado exagerada, o es estridente, o es violenta, es leída así desde fuera".

Recordó que hace diez años una editorial famosa española la buscó para publicarla, sin embargo, de una de sus novelas en euskera le dijeron que la reescribiera porque su intención no era traducirla. Dijo que la intención era lanzarla como escritora española, pero, enfatizó, ella es una escritora vasca.

"Para mí escribir en euskera es ser yo. Yo soy en euskera. Yo empecé a estudiar castellano a los 6 años, y la verdad yo he cursado mis estudios en euskera, he hecho periodismo en euskera, he escrito en euskera, he cantado siempre en euskera, y lo tenemos muy claro somos menos de un millón de hablantes, y tenemos muy claro que, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Y tienes una relación todavía más estrecha cuando sabes que es algo que está en peligro de extinción".