Valeria Luiselli recibe Premio Literario de Bublín por Los niños perdidos

La escritora mexicana Valeria Luiselli ha ganado con su libro "Los niños perdidos" (2019) el Premio Literario de Dublín, el más importante de Irlanda y uno de los de mayor cuantía del mundo, anunció este jueves la organización.

La autora, quien reside en Nueva York, recibió el galardón de manos del escritor irlandés Colm Tóibín, en una ceremonia celebrada en esta edición en esa ciudad estadounidense debido a la pandemia de coronavirus.

"Puedo decir, sin duda alguna, que sin los libros, sin compartir las experiencias humanas de otros escritores, no hubiéramos sobrevivido durante estos meses", dijo Luiselli.

En su vigésima sexta edición, este certamen, que premia a la mejor obra de ficción, escrita en inglés o traducida a este idioma, había seleccionado como finalistas junto a Luiselli a otros cinco autores, entre ellos, Fernanda Melchor, otra mexicana, que optaba al premio con "Temporada de huracanes".

La organización ha destacado que la ganadora, "Lost Children Archive" (en inglés), es una obra "oportuna, compasiva, sutilmente hilarante y formalmente inventiva".

"Es una historia poderosa y urgente sobre lo que significa ser humano en un mundo inhumano", agregaron los jueces del Premio Literario de Dublín, que está dotado con 100 mil euros.

A través de su experiencia como traductora en la Corte migratoria de Nueva York para la defensa de los niños inmigrantes, Luiselli cuenta en este libro, un ensayo que mezcla la crónica y reportaje, el proceso legal del que depende el futuro de los miles de menores centroamericanos que llegan a Estados Unidos.