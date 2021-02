Voyage Around My Room, una guía para viajar, pero sin salir de casa

Para aquellos que luchan con el encierro, un libro contra los viajes escrito en 1790 ofrece un consuelo poco probable. Escrito bajo arresto domiciliario en Turín, Italia, Voyage Around My Room de Xavier de Maistre es un diario de viaje infravalorado. De Maistre describe sus viajes en miniatura con el encanto del Grand Tour: unos pasos alrededor de la cama, una mirada anhelante en un grabado y en el sillón:

Mi habitación está situada a 48 ° de latitud este, según la medida del padre Beccaria. Se encuentra al este y al oeste y, si te mantienes muy cerca del muro, forma un paralelogramo de 36 pasos redondos. Mi viaje, sin embargo, será más largo que esto; porque recorreré mi habitación de un lado a otro, sin reglas ni planes.

Me topé con Voyage Around My Room en El arte de viajar del filósofo Alain de Botton, una evaluación burlona de la escritura de viajes. De Botton compara la travesía con los viajes de 30 volúmenes de Alexander von Humboldt a las regiones equinocciales, una obra maestra de exploración científica y geográfica. Donde von Humboldt desafía rápidos, escala picos y lucha con anguilas eléctricas, de Maistre permanece en su habitación con un aplomo despreocupado. Von Humboldt anhelaba "ser transportado de una aburrida vida diaria a un mundo maravilloso". La intuición de De Maistre, a la inversa, es que en el aburrimiento de la vida se pueden descubrir maravillas mayores.

Con irónicos golpes de lado ante la grandiosidad de las narrativas de viajes, de Maistre ofrece lecciones vívidas para tiempos difíciles.

En su encierro, de Maistre reflexiona sobre la amistad, la muerte, la filosofía y la desgracia. Le encanta la pintura y la poesía, y su desayuno. Se burla de la pedantería de la escritura de viajes, desgranando detalles a lo largo del camino: muebles, grabados, contenido del escritorio.

Al abrir el primer cajón de la izquierda, encontramos un tintero, papeles de todo tipo, bolígrafos ya remendados y lacre; todo lo cual puso al más indolente anhelo de escribir.

Sin embargo, su historia irónica ofrece lecciones oportunas, si tenemos la paciencia para discernirlas.

Un lector llama a De Maistre “un maestro de las minucias. Voyage Around My Room es su manifiesto para sobrevivir y prosperar. Al encontrar que su cámara está llena de "todas las riquezas y placeres del mundo", se deleita en su constricción. Siempre que la frustración amenaza, la disuelve con atención a los detalles.

El bloqueo inicialmente encendió la moda de dominar habilidades, aprender idiomas, ordenar y renovar espacios. Para aquellos, como yo, abrumados por objetivos tan arduos, de Maistre es un mecenas. Ejemplifica un esfuerzo mínimo.

El estilo de viajar de De Maistre también se adapta a todos. Los pobres y los ricos; los enfermos y los ociosos. Admira ese “mueble capital”, el sillón; aplaude un buen fuego, libros y bolígrafos, olvidándose enseguida de los libros para avivar el fuego. Permite que su viaje sea en zig-zag como la narrativa errante de Tristram Shandy.

No admiro a las personas que dominan cada paso y cada idea que pueden decir: "Mañana haré tres llamadas, escribiré cuatro cartas y terminaré este de ese trabajo". Tan abierta está mi alma a todo tipo de ideas, gustos y sentimientos.

Sin Zoom, de Maistre mantiene contacto con el mundo a través de su sufrido ayuda de cámara. Se cuida de ser consciente de que, con un contacto humano tan reducido, está escapando de los juicios inconstantes del mundo: “El placer de viajar por la habitación está protegido de los celos inquietos de los hombres y es independiente de la fortuna. " Podríamos beneficiarnos de reformular el encierro como una oportunidad para dejar de sentirnos juzgados por otros. Si nadie se disfraza, sale, se lo pasa mejor que nosotros, entonces podemos olvidarnos, por un tiempo, de las últimas modas y autos, peleando por estatus e intercambiando chismes.

Para aquellos que no pueden viajar, Voyage Around my Room ofrece exploraciones alternativas. Todos estamos haciendo esos viajes a la fuerza, equipados sólo con nuestro pijama y capacidad para notar. Si sobrevivir en circunstancias de hacinamiento parecía un desafío suficiente, el irónico consejo de De Maistre convierte el aislamiento en expedición. Considere sus muebles; perderse de camino al sillón; permanecer inactivo, complaciendo un comportamiento que preferiríamos no transmitir lejos de miradas indiscretas.

Voyage Around My Room muestra a los cansados encerrados que hay mucho más por descubrir en nuestros viajes por nuestra habitación. Xavier de Maistre se sintió tan animado por la reacción de su hermano ante su obra que escribió una secuela, Expedición nocturna por mi habitación, en la que nuestro intrépido autor se dirige al balcón.

