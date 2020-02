Llega la edición 36 del Festival del Centro Histórico

Apostar más al arte y a los escenarios majestuosos del primer cuadro de la Ciudad de México, que a los grandes presupuestos, es la oferta del 36 Festival del Centro Histórico que se llevará a cabo del 19 de marzo al 5 de abril.

En entrevista con EL SOL DE MÉXICO, la directora del FCH, Francesca Saldívar habló de las puestas en escena que este año trae este evento, donde adelantó que se dedicará un programa a Ludwig van Beethoven en el marco de los 250 años de su natalicio y por primera vez en esta fiesta, que coincide con la primavera, participará la bailarina mexicana Elisa Carrillo quien se presentará el 4 de abril en el Palacio de Bellas Artes con invitados de la danza mundial.

"Aunque desde el año pasado ya no podemos hacer nada en el Zócalo, la logística del festival es la misma. Estaremos en los templos, las casonas, los museos, los recintos más majestuosos, lo importante es llamar la atención una vez al año, ponerle la mirada al centro histórico de la Ciudad de México y llenarla de arte, de música y de danza, para darle peso a este primer cuadro que tenemos que cuidar, admirar y aprender su historia".

Respecto a la organización del FCH, su directora mencionó que está se integra en tres partes, una es el Patronato del Centro Histórico, de iniciativa privada, que aporta 6.5 millones de pesos, la otra el Gobierno Federal con 6 millones y la otra la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que apoya con su filarmónica y sus instituciones y también el área cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México está presente.

"Este año contamos con siete orquestas, más de mil artistas dentro del festival en 20 recintos y plazas públicas, tenemos la representación de 12 países. Cerca de 50 eventos y actividades y son 90 funciones en total", informó Francesca Saldívar.

"Todo es de mucho calidad dentro de ello hay conferencias, presentaciones de libros, sobre del Centro Histórico. Hay algo de gastronomía, eventos para niños, un grupo de jazz, de teatro de Colombia. Esta muy nutrida la programación.

Respecto a los artistas de otros países que vienen a esta jornada cultural, se encuentran Alemania, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rusia.

"Esto que dicen que internacionalmente esta muy pobre el festival, no es cierto, los solista y directores de orquesta que invitamos esta calculado para darle un plus a nuestras orquestas que se presentan todo el año", mencionó Francesca Saldívar para concluir la entrevista, quien a pregunta expresa sobre los precios de los espectáculos mencionó que un tercio es de entrada libre, "porque sabemos que la economía no está boyante y es indudable que el interés del público, ha crecido sobre todo por la música culta y el jazz".

La inauguración estará a cargo del Ensamble Antiqva de Música Barroca, que hará un homenaje a Antonio Caldara