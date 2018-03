Lo que han hecho de México es falso: Alice Walker

The Caring change-Makers, Los Agentes de Cambio, fue la conferencia que impartió la estadounidense Alice Walker, ganadora del premio Pulitzer en el marco del Liberatum, el festival internacional de cultura y liderazgo donde habló de distintos temas, entre ellos la relación que ha tenido con México y lamentó, que el presidente de su país Donald Trump haga comentarios negativos sobre esta nación.

"Lo que han dicho de México es totalmente falso, hay que hacer amigos con la gente del mundo", señaló la autora de la novela El color púrpura en la explanada del monumento a la Revolución donde dio una plática sobre maternidad, creatividad y supervivencia junto con su hija, también escritora y feminista Rebecca Walker y la poeta y artista, Cleo Wade quien les hizo a ambas preguntas sobre estos tópicos.

Alice Walker dijo que ha venido a la nación azteca desde 1885 y citó que la película Coco le gustó mucho porque habla de la cultura nacional y sobre todo, de los valores familiares y perder a los seres queridos es un dolor difícil de superar " y uno termina pensando que no es importante pero si lo es y lo he experimentado con mi hija y con mi nieto, que por milagro hemos podido reconstruir a nuestra familia y uno de los motivos que quisimos venir, es por sentir esa espiritualidad de México que ha sido un gran lugar para mi".

La escritora de 74 años de edad, ante un público escaso pero atento, habló de distintos temas como el racismo. Recordó que en su casa, cuando su hija era pequeña, ella y su esposo tenían que vivir "con un perro y un rifle por temor al Ku kux Klan". Por otro lado, las Walker como feministas, también comentaron el impacto que les causó ver el cartel de "Ni una más" y al respecto del machismo, señalaron que esto es por la educación que se les da a los varones, donde no se les habla de igualdad de género.

La activista y su hija iniciaron la charla con el tema del autocuidado, el cual aumenta el amor propio, coincidieron. A Alice, le dio pena que la gente que asistió a la plática estuviera sentada en el calor, lo que sirvió para referirse entonces a la empatía, que es ponerse en el lugar del otro y ella trató de estar consciente que no era la unica persona que tenía que estar cómoda.

"Una de las cosas trascendentes en la vida es estar presentes en el aquí y el ahora y pensar en los demás", dijo Walker y después manifestó que para ella el autocuidado es estudiar budismo, por eso le gustó la plática que Deepak Chopra realizó antes de la intervención de las escritoras, en la cual el afamado conferencista comentó la importancia de "dejar ir y deshacernos del ego".

"Estas enseñanzas nos ayudan para tener mejor entendimiento cuando nos entregamos a los demás. El pensar cosas bonitas es otra expresión de autocuidado. Cuando interactúo con otras personas, me cuido a mi misma y lo mismo, cuando alzo la voz por los demás", dijo Alice quien mencionó a la audiencia que se asegura de vivir su vida y no dejar todo en su trabajo en el que "escribir es algo mágico, ayuda a que los demás despierten de algo que no han imaginado. De niña, leyendo, hice que se abriera la puerta de mi vida adulta y me gusta compartirlo"

Y a propósito de crear, Walker informó que se encuentra por lanzar el libro de poesía Sacar la flecha enterrada en el corazón, donderesalta su pasión por documentar historias.