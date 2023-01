Los 105 años de Juan Rulfo y los 80 de El Occidental

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Apulco, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, y buena parte de su vida y obra quedó plasmada en El Occidental, de manera íntima, con fotografías al lado de su esposa, sus hijos o simplemente solo, desarrollando ideas y seguramente sus próximas obras.

Ensayos, colaboraciones durante su vida y posterior a ella, vía sus apreciables hijos, Juan Rulfo permaneció vigente en los 80 años que tiene de vida el periódico El Occidental.

“Los vivos son una vergüenza. ¿No lo crees tú así? Los muertos no le dan guerra a nadie; pero los vivos no encuentran cómo mortificar la vida a los demás. Si hasta se medio matan para acabar con el corazón del prójimo. Con eso te digo todo. En cambio, a los muertos no hay que aborrecerlos. Son la gran cosa. Son buenos. Los seres más buenos de la tierra…”, dijo en su obra un Pedazo de Noche.

Fue escritor, guionista y fotógrafo mexicano, y es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Pero además un artista admirado por todas y todos.

Sus cuentos de “El llano en llamas” (1953) y la novela “Pedro Páramo” (1955), justo los que parecieran descubrir lo que fue parte de su vida en donde pasó buena parte de su infancia, fueron objeto de diversos análisis y ensayos de parte de otros escritores, que plasmaron en planas y planas de los suplementos culturales de EL OCCIDENTAL.

Le dedicaron a Juan Rulfo números completos donde las primeras planas fueron pinturas al óleo de su rostro y fotografías muy personales, que daban muestra de la admiración de la comunidad cultural jalisciense, pero que pretendían.

Así, a lo largo de la vida de ambos, poeta y periódico, podemos encontrar varias participaciones de su pluma en el papel escrito, en los llamados periolibros que se imprimieron entonces y a la vez los constantes homenajes del que era objeto, el llamado “Prodigio Literario”.

El poeta Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015), abogado, poeta, escritor, actor, catedrático, diplomático y académico mexicano, describió a Juan Rulfo como el creador de una prosa poética perfecta en la que utiliza el lenguaje del pueblo.

La fotógrafa Daisy Ascher publicó en EL OCCIDENTAL a razón de homenaje una serie de fotografías inéditas de Juan Rulfo y su familia.

Rulfo, años atrás y enterado de tales fotografías, a la profesional del lente, encargada de captar figuras de la cultura y la política como Fernando Benítez, el escultor José Luis Cuevas, Luis Donaldo Colosio y Rafael Tovar y de Teresa, le dedicó uno de sus libros de El Llano en Llamas, impreso por el Fondo de Cultura Económica y firmado y dedicado para Daisy Ascher con la siguiente leyenda:

“Para Daisy, con toda la gran admiración y el suave cariño de Rulfo”.