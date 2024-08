Los actores de videojuegos se van a huelga

Los guionistas de Hollywood se declararon en huelga en mayo de 2023. Dos meses después, los actores se unieron a ellos. Esas huelgas terminaron más tarde en acuerdos históricos que incluían, por primera vez, protecciones con respecto al uso de inteligencia artificial. Pero ahora es el turno de los actores de videojuegos.

Tras casi dos años de negociaciones con las empresas de juegos, los artistas de videojuegos, que están representados por el sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, anunciaron que se declararían en huelga debido a un impasse sobre las protecciones de la IA generativa. La huelga comenzó a las cero horas del 26 de julio.

¿Pero de qué se trata esta huelga concretamente? El Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio votaron a favor de autorizar una huelga, con un abrumador 98.32 por ciento de los miembros del sindicato votando "Sí".

Los 160 mil miembros de SAG-AFTRA se negarán a trabajar en videojuegos producidos por los principales desarrolladores de la industria en apoyo de los más de 2 mil 500 actores de videojuegos del sindicato, que incluyen actores de doblaje y aquellos que usan sus cuerpos para dar vida a personajes de videojuegos o actores de captura de movimiento.

Un punto clave de fricción parece involucrar las protecciones de IA ofrecidas a los actores.

SAG-AFTRA denuncia que los gigantes de los juegos como Activision, Disney y Electronic Arts se han negado a "afirmar claramente, en un lenguaje claro y exigible, que protegerán a todos los actores cubiertos por este contrato en su lenguaje de IA".

Los representantes de la industria replican que ya han acordado aumentos salariales históricos y protecciones significativas de IA que incluyen el consentimiento y una compensación justa.

Cómo ha evolucionado este sector

La industria de los videojuegos ha pasado de ser una forma de entretenimiento de nicho a una fuerza que rivaliza con Hollywood, con ingresos estimados que superarán los 200 mil millones de dólares en 2023.

La actuación de voz y captura de movimiento ha evolucionado junto con ella. Para el clásico de 1983 Dragon’s Lair, los desarrolladores de juegos hicieron la actuación de voz ellos mismos para mantener bajos los costos, lo que significa que entre los primeros actores de doblaje se encuentran Vera Lanpher Pacheco y Dan Molina, el jefe de animadores asistentes y el ingeniero de sonido del juego, respectivamente.

Este movimiento busca proteger a algunos de los trabajadores más esencial espero menos protegidos de una industria multimillonaria

El salto de ese trabajo amateur vergonzoso pero querido a la actuación de voz de hoy representa uno de los avances más rápidos en cualquier medio estético moderno.

Ahora, actuaciones como las de Troy Baker y Ashley Johnson están llamando la atención de los principales estudios de cine y televisión. Su trabajo en el título de acción y aventuras de 2013 The Last of Us les valió cameos honoríficos en la adaptación del juego a la serie de gran éxito de HBO.

La importancia de los actores en los videojuegos

La actuación de voz y corporal es tan esencial para el éxito de un videojuego como lo es en las películas y los programas de televisión.

La inmersión, ese estado mágico en el que los jugadores se pierden y se sienten transportados a mundos más emocionantes y gratificantes, depende de actuaciones conmovedoras y persuasivas.

Sobre lo lucrativo que puede ser actuar en los videojuegos, en comparación con sus contrapartes del cine y la televisión, los actores de videojuegos siguen siendo relativamente invisibles. Pero sus bases de seguidores se están expandiendo rápidamente.

SAG-AFTRA señala que en el extremo inferior de la escala salarial, los actores reciben tan solo 902 dólares por cuatro horas de trabajo. La legendaria actriz de doblaje Jennifer Hale reveló recientemente que le pagaron sólo mil 200 dólares por su primer trabajo como actriz de doblaje en la serie Metal Gear Solid.

¿Podrá la IA reemplazar a los actores de doblaje?

Los videojuegos presentan desafíos estéticos y técnicos especiales. Los actores deben diferenciar la muerte por un cuchillo en la garganta de una bala en el pecho. Deben proteger sus voces mientras graban gritos con disparos de fondo. Y también deben capturar de forma auténtica la vulnerabilidad de las relaciones románticas y sexuales. Para su reciente gran éxito Baldur’s Gate 3, Larian Studios sentó un precedente en la industria al contratar coordinadores de intimidad para sus artistas.

En los extremos, hay dos formas de pensar sobre el efecto que tendrá la IA en cualquier industria: o eres un boomer de la IA o eres un fatalista de la IA; o crees que la tecnología marcará el comienzo de una nueva era de creatividad y posibilidades, o crees que destruirá todo lo que apreciamos.

* El autor es profesor de inglés en Macalester College. Traducción de El Sol de México.