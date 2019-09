Los monstruos de Guillermo del Toro te invitan a dormir en este hotel

El mundo de Guillermo del Toro inspiró el diseño de la Monster suite, una habitación que será montada a las afueras de la exposición Mis monstruos, en el Museo de las Artes en la ciudad de Guadalajara.

El objetivo de sus creadores, representantes de la firma es extender la experiencia de la exposición a un concepto original de alojamiento.

"Todo lo que se pensó fue supervisado por el museo y por el director de arte Eugenio Caballero. Se basó en la mente de Guillermo de Guillermo Toro y sobre todo en dos de sus de sus más grandes inspiraciones el estilo victoriano y el steampunk", dijo Álvaro Barriga, diseñador industrial quien junto con Juan Carlos Orozco, Ana Sánchez dieron forma al proyecto con más de 30 personas.

Estos detalles se aprecian tanto dentro como por fuera de la estructura de la habitación la cual cuenta con todos los elementos de un hotel con cama matrimonial y baños con dos regaderas.

Hay elementos de sus películas / Cortesía

Los complementos como cuadros, mobiliario y hasta fotografías fueron obtenidos de bazares y casas de antigüedades. Ninguno es tomado de la exposición.

"Fuimos recopliando piezas de bazares y hasta personales. La muñeca, la mano encapsulada y otros elementos fueron diseñados exclusivamente para la habitación".

Algunas piezas se hicieron por encargo / Cortesía

El huésped podrá disfrutar la música de algunas de las películas de Del Toro, agregó el diseñador, pues, "como él mismo dice, sin música no hay alma".El huésped podrá disfrutar la música de algunas de las películas de Del Toro que "como él mismo decía sin música no hay alma".

La noche costará 150 dólares aproximadamente 3 mil pesos, el Check in a las 6 de la tarde y Check out a las 11 am. Es para dos personas, se abrirá una fecha específica para reservar la. Primera persona que logre reservar ganará la habitación. Las fechas son 18 de septiembre para el 3 de octubre, 19 de septiembre para el 4 y 20 de septiembre para el 5.

La Monster suite se creó en el marco de la exposición que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en el museo tapatío, única sede en México para apreciar la colección que luego será resguardada en la Bleak House del cineasta en California.