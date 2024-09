¿Los Niños Héroes fueron reales?, entre la verdad y el mito

México cuenta con múltiples episodios míticos en su historia, siendo el de los Niños Héroes uno de los más emblemáticos. Si bien la batalla en el Castillo de Chapultepec es un hecho constatado, las historias alrededor de ésta fueron tergiversadas con una finalidad nacionalista.

Dicho hecho se dio en el contexto de la intervención Estadounidense de 1846-1848 , sin duda alguna uno de los eventos históricos más traumatizantes de la historia de México, pues con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo firmado 2 de febrero de 1848, al país le fue usurpado dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados de territorio nacional.

El antecedente fue la pérdida de Texas en 1836, lo que provocó la guerra entre mexicanos y estadounidenses fue la anexión de Texas a su territorio, pues se supone era un "Estado independiente", sin mencionar los problemas fronterizos que provocaron enfrentamientos entre ambos ejércitos.

Los usurpadores estadounidenses justificaron su injusta invasión a México con la Doctrina Monroe , aquella que señalaba que América era para los americanos, es decir, sólo para ellos.









¿Los Niños Héroes fueron reales?

El ejército estadounidense superó en cada aspecto al mexicano, desde armamento, táctica militar, hombres, además de la poca o nula capacidad mexicana de los dirigentes militares para desarrollar una defensa nacional eficaz. Situación que llevó a los invasores a conquistar con cierta facilidad la capital del país.

Para el 12 de septiembre de 1847, los estadounidenses ya se encontraban en las faldas del cerro de Chapultepec, lugar en el que entre tropas mexicanas y cadetes del Colegio Militar acumulaban apenas 832 elementos, mientras que los usurpadores contaban con 7 mil hombres.

Los estadounidenses comenzaron a bombardear el Castillo de Chapultepec desde el 12 de septiembre y lanzaron un asalto militar el 13 de septiembre, día en que se conmemora este hecho histórico.

De esta manera llegamos a los famosos "Niños Héroes", los cuales efectivamente existieron:

Juan de la Barrera: Subteniente de 20 años de edad.

Juan Escutia: Cadete de 20 años de edad.

Agustín Melgar: Cadete de 18 años de edad.

Fernando Montes de Oca: Cadete de 18 años de edad

Vicente Suárez: Cadete de 17 años de edad

Francisco Márquez: Cadete, 14 años de edad





Foto: Gobierno de México





Los 6 encontraron su final durante el asalto estadounidense, situación que generó mitos y leyendas nacionales alrededor de ellos, los cuales hablan sobre sus muertes como mártires, siendo la de Juan Escutia una de las más famosas. Pues se dice que el cadete de 20 años se habría lanzado con la bandera mexicana antes de que cayera en manos invasoras, pero no es la única versión, también se dice que realmente estaba huyendo y que tropezó con el asta en su desesperación.

Incluso se dice que cadetes estaban castigados o que al momento del ataque se encontraban ebrios, ambas historias falsas.

El general Bravo entregó su espada, tachonada de piedras preciosas, pero no logró que se rindieran seis de sus jóvenes cadetes, los cuales prefirieron morir. Uno de aquellos muchachos, con la bandera mexicana en los brazos, perdió la vida al arrojarse del muro.Señala el historiador estadounidense J.D. Eisenhower

Por supuesto que no se ha podido corroborar lo dicho por Eisenhower, no obstante, los 5 cadetes y el subteniente murieron ese día en el Castillo de Chapultepec, sólo no se conoce con exactitud cómo es que fallecieron, lo que anula las exageradas historias heroicas sobre ellas. Esencialmente fueron asesinados por los estadounidenses y no sólo ellos, pues fallecieron hasta 50 cadetes mexicanos durante ese día.

Cabe mencionar que los 600 integrantes del Batallón San Blas fallecieron en la defensa del Castillo de Chapultepec, quienes trataron de evitar que los estadounidenses llegaran a los cadetes del Colegio Militar. Además, dichos cadetes habían recibido la orden de Nicolás Bravo de dejar el recinto pero éstos se negaron y "fallecieron por la patria".

La realidad es que los discursos de la historia posteriores a la invasión estadounidense tergiversaron este suceso, en muchas ocasiones con fines nacionalistas, interpretaciones que se erigieron como leyenda o mito histórico y heroico.





Gobierno de México.





Al respecto se han construido distintos monumentos en honor a este suceso, como el Heroico Colegio Militar de Popotla en 1926, el altar en la ladera del costado sur del cerro de Chapultepec en 1947, y el Altar a la Patria en Paseo de la Reforma, elaborado en 1952 por Enrique Aragón Echegaray.

El 17 de septiembre de 1849 en la Ciudad de México se realizó el primer acto conmemorativo a los caídos durante la invasión estadounidense.









¿De dónde surgió el mito de los Niños Héroes?



El origen de esta historia se remonta a 1881, años del gobierno porfirista, no obstante, su leyenda se reforzó durante el centenario de la usurpación estadounidense en 1947.

En dicho año, el entonces presidente estadounidense, Harry Truman, visitó México, ocasión en la aprovechó para otorgar una ofrenda a los caídos de dicho conflicto del siglo XIX, oportunidad en la que aprovechó para decir la siguiente polémica frase: "Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio". Si, el mismo presidente que autorizó la utilización de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki.









Evidentemente dichas declaraciones generaron cierto malestar entre los mexicanos, sin embargo coincidió con un particular y conveniente hallazgo, seis osamentas habían sido encontradas en la ladera del cerro de Chapultepec y las fueron atribuidas a los Niños Héroes.

El académico mexicano, Ricardo Rivas, argumentó al medio BBC News, dicho hallazgo se trató de un montaje del entonces presidente de México, Miguel Alemán.

Tras el hallazgo la conmemoración se agrandó y se construyó el Altar a la Patria, el cual consiste en seis columnas de mármol y en el cual reposan los restos de los supuestos Niños Héroes desde 1952.