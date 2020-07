Lugares para encontrarse con Frida Kahlo

Escucha el podcast ⬇️

Los primeros días del mes de julio nos permiten hacer una pausa para recordar la vida y obra de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, una de las artistas mexicanas más reconocidas en el mundo.



Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México, y murió el 13 de julio de 1954, también en Coyoacán; esta coincidencia inspiró el nuevo episodio del La Guía del Fin de Semana con La Señorita Etcétera, una exploración por lugares dónde encontrar un poco de lo mucho que plasmó la artista.

Únete al recorrido auditivo que comienza en el museo Dolores Olmedo en Xochimilco; viaja hasta Ocotlán de Morelos para platicar con “La Frida oaxaqueña”, Beatriz Vásquez Gómez; luego, regresa a la Ciudad de México a la Casa Azul y concluye en una lista de curiosidades sobre la pintora.

Sandra Jiménez

LA COCINA DE FRIDA EN OAXACA

A más de 30 kilómetros de la capital de Oaxaca, se ubica Ocotlán de Morelos, ahí un mercado que atesora desde hace más de 80 años La cocina de Frida, de Beatriz Vásquez Gómez, también conocida como la “Frida oaxaqueña”.

El parecido con la pintora mexicana es hipnotizante y su local también: turistas de todas partes del mundo buscan acercarse a ella y de paso, probar sus platillos como el mole de almendras, los chiles encuerados o un nopal abierto relleno de verduras, inspirado en Kahlo.

Beatriz lleva siempre una trenza en la cabeza decorada con flores, vestidos autóctonos, además de su innegable parecido físico con Frida, hija de Matilde Calderón, quien se dice también era de Oaxaca.

“El peinado se lo debo a mi padre, él nos enseñó a usar flores, a las cinco hermanas. Cuando yo cumplí 12 años me trajo flores, desde ahí empecé a llevarlas (…) igual con mis faldas, voy a comprar tela. Se me hizo una costumbre andar de faldas largas y así bordo mis blusas y me gustan mucho”, cuenta Beatriz.

Además, comparte que la entrega, dedicación y amor a su trabajo, es otra de las similitudes que encuentra con la artista coyoacanense, “de la misma manera yo cocino con cariño para todas las personas que llegan a mi local”.



Aunque al principio —cuando la gente la detenía en la calle al confundirla con Kahlo—Beatriz no sabía a quién se referían, ahora nos cuenta que su frase favorita es "Lo que no me mata, me alimenta" y que la pintura que más le conmueve es la de Las dos Fridas.

“Hace 14 años tuve un sueño, para mí fue algo muy hermoso. Soñé que Frida me envolvió en una sábana blanca con unas libélulas, mi insecto favorito. Cada libélula me tomó de una punta. Entonces ella y yo estábamos a la orilla de la presa (…) los animalitos me alzaron y yo le decía que tenía miedo, pero ella me decía «“No tengas miedo, tú vuela». Así volé sobre agua y la verdad que para mí eso fue como un permiso de ella, ese es el porque me gustan Las dos Fridas. Ahí nos vimos en algún momento juntas”, concluye Beatriz.



Dónde

Visita La Cocina de Frida, se ubica en la segunda etapa de el mercado Morelos N/8, en Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Los horarios de de atención son de 8:00 a 18:00 horas.

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/cocinadefrida

LA MÚSICA QUE ESCUCHABA FRIDA EN EL DOLORES OLMEDO



Otro de los recintos que deben estar en la mente de los que desean acercarse más a la vida y obra de Frida es el Museo Dolores Olmedo, en la Noria Xochimilco, Ciudad de México; este espacio tiene más de 20 años atesorando la colección de Lola Olmedo, muy amiga de Diego Rivera.



En el Olmedo, además de bellos jardines y xoloitzcuintles (perritos que amaba Frida), pueden encontrar desde las primeras obras de la artista hasta las últimas en vida: una visión completa de su desarrollo artístico. Además, en su acervo tienen una de sus piezas más icónicas, La Columna Rota, autorretrato que pintó después de ser operada luego del accidente de que tuvo en un autobús en 1925.

El museo prepara actividades virtuales especiales para conmemorar el natalicio y el fallecimiento de la artista coyoacanense que comienzan el 6 y culminan el 13 de julio, entre ellas, un filtro para Instagram y una lista de la música inspirada en los gustos y momentos de Kahlo, información basada en la publicación que escribió Hayden Herrera sobre Frida; dentro de las piezas que escucharán, está La Internacional, canción de protesta que sonó en su funeral o Cielito Lindo porque tiene una pintura que se llama igual que una línea de esa melodía: “Árbol de la esperanza mantente firme”.

Dónde

Av Mexico 5843, La Noria en Xochimilco, Ciudad de México. Por el momento permanece cerrado, pero puedes seguir sus actividades online.

Sigue la conversación en redes: www.instagram.com/elolmedomx





Casa Azul / Creative Commons

DE COYOACÁN AL MUNDO ENTERO, LA CASA AZUL

Hay un espacio fundamental para todos los seguidores de la pintora mexicana, el Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul; espacio donde nació y murió la también activista, ubicado en Coyoacán, Ciudad de México. Aquí verán la cama que Frida usaba con el espejo en el techo, los libros que leía, sus pinceles, sus accesorios y hasta una colección de mariposas y juguetes. También pueden ver obras importantes como: Viva la Vida (1954), Frida y la cesárea (1931),Retrato de mi padre Wilhem Kahlo (1952), entre otras cosas que permiten acercarse a la sensibilidad y universo creativo de una Kahlo artista y mujer.



Por el momento la visita es online, cuentan desde hace tiempo con un recorrido donde puedes llegar hasta la cocina y hacerle zoom a los guajes y cucharones que hay en la casa. Además, pasearte por el estanque o la piramide que hay al interior (https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/) . Cuando el museo vuelva a abrirse, puedes comprar tu entrada en https://www.boletosfridakahlo.org/ y asegurar tu acceso con sana distancia.



El museo anunció en sus redes sociales que habrá contenidos especiales y virtuales para celebrar el 113 Aniversario de Frida Kahlo, estos serán del 6 al 16 de julio.



Dónde

Londres 247, colonia Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México. Por el momento permanece cerrado, pero puedes seguir sus actividades online.

Sigue la conversación en redes: www.instagram.com/museofridakahlo





PARA SABER

- Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón

- Era de ascendencia húngaro-alemana (por si padre) y oaxaqueña (por su madre)

-Fue en la Preparatoria cuando tuvo por primera vez contacto con Diego Rivera, mientras él pintaba el mural “La creación” (1922) en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso (de hecho, fue el primer mural de Diego)

- “Viva la Vida” es una de sus últimas pinturas, la realizó el mismo año de su muerte

-Existe un término para referirse a los productos inspirados en la artista, se le llama Fridamanía. Indagué qué tantos accesorios hay y me encontré desde caretas con flores en Real Frida Kahlo, muñecas, libros, accesorios, calcetines, libretas, veladoras hasta macetas de una marca llamada Lady Suculenta o sándwiches con su carita a cargo de Sandwich Lab.

-Y bueno, ya para acabar con esto, antes de regresar a la “Nueva normalidad”, les sugiero echar un vistazo al apartado que tiene Google Arts, se llama Project Frida Kahlo.

