Mañana se conmemora el primer aniversario luctuoso de José Luis Cuevas

Por su aporte vanguardista a la cultura mexicana, José Luis Cuevas, uno de los principales representantes del movimiento de la Ruptura, merece una revisión rigurosa de su obra, desde sus inicios, hasta el momento que dejó de crear, considera María José Cuevas, hija del pintor mexicano, quien el 3 de julio de 2017, falleció en la ciudad de México.



En entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), la cineasta opinó que a un año de la muerte de su padre, hace falta que su legado sea expuesto en un recinto que albergue una magna muestra retrospectiva, que no sea el Museo José Luis Cuevas, sino un espacio ad hoc como el Museo de Arte Modero o el MUAC.



“Desgraciadamente nosotros no tenemos control de la obra de mi papá. Estoy segura que fue uno de los grandes creadores del siglo XX y los últimos años lo desdibujaron como artista. Si creo que hace falta hacer una revisión rigurosa con académicos, curadores, profesionistas, que hagan un estudio de la obra de mi padre, desde el inicio hasta el final, porque fue una personalidad importante, de la generación de la Ruptura”.



María José manifestó que recientemente se han hecho investigaciones de acervos artísticos de figuras como Felipe Ehrenberg, Vicente Rojo, Barragán o de Mathias Goeritz, que los han puesto en el ojo público, por lo cual se necesita el contacto con los coleccionistas de su papá para que las autoridades culturales hagan lo propio y realicen una exposición completa, debido a que el legado que dejó Cuevas, es trascendente en la historia de la plástica nacional, destacó su hija.



“El rompió con el muralismo y creó una nueva ola de artistas, ¿cómo no va hacer importante? Sobre todo para que esté presente en las nuevas generaciones, que vean quien fue mi papa”, expresó la directora del documental Bellas de noche, quien habló también sobre el carácter innovador e inventivo del pintor, escultor y exponente del arte gráfico y la ilustración.



“Mi mamá le tomaba una fotografía diaria y en su estudio tenía uno de esos archiveros antiguos, como con muchos cajoncitos. Ahí metía todas sus fotografías. Desgraciadamente no sabemos donde se encuentra todo eso. También mi papá estuvo muy adelantado a su época, jugaba mucho con este tipo de performances, como el Mural efímero, que hizo en la zona rosa y luego destruyó, como un happening. Sería muy bueno revisar todo e ir mucho más de la obra, incluso en el cine, él participaba con sus amigos directores. Un artista además, divertidísimo”.



En cuanto a sí ella y sus hermanas, Ximena y Mariana, pugnarán para que se haga esta retrospectiva, la entrevistada destacó. “No podemos hacer nada, desgraciadamente la viuda (Beatriz del Carmen Bazán) tiene los derechos sobre mi papá y su legado. Es quien desdibujo a mi papá como artista”, reiteró.



Agregó enfática: “Por eso insisto en que se haga una gran exposición y ojalá Daniel García Usabiaga participe porque es un curador maravilloso. Él sabría echarse un clavado y revivir quien fue mi papá, pero ahora sí hay que pedir permisos y Qué tristeza que no se hizo un homenaje más, algo muy profundo y riguroso”.



Acerca de sus próximos proyectos cinematográficos, María José Cuevas mencionó que tenía la iniciativa de hacer un documental sobre su padre, José Luis Cuevas, pero consideró que no era el momento de “meterse en densidades” y hará una película como directora, sobre personajes interesantes y en medio de situaciones esperanzadoras, pero no quiso adelantar más, sin embargo, refirió que su pasión hacia el séptimo arte se la inculcó su papá.



“Era un cinéfilo y una enciclopedia, sabía de todo y de todas las películas, Él me abrió los ojos al cine mexicano, al de la época de la cultura popular, al cine de rumberas, de los hermanos Soler, a la películas nacionales de Dolores del Río, a él le encantaban y prendía la televisión en las tardes donde pasaban estas cintas. Bellas de Noche (Su ópera prima) termina siendo un homenaje a mi papá”.



Asimismo, reconoció que las Cuevas heredaron de su padre el arte visual “Ximena viene del video arte. Mariana era vestuarista de teatro, en lo particular mi papá me enseñó a ver la vida a través del cine. Mi tendencia es más hacia el documental, porque me gusta retratar la vida real, los personajes verdaderos con los que te puedes topar", finalizó.