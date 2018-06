Mañana se inaugura la exposición: La mirada infinita de Nahui Olin

Para Tomás Zurián creador del concepto original de la exposición: La mirada infinita de Nahui Olin, que se inaugura mañana en el Museo Nacional de Arte (Munal), existen dos grandes legados de la pintora y escritora de ojos verdes, uno evidente que es su obra y otro imperceptible: su espíritu libertario.



En el recorrido que se hizo por la muestra que se exhibirá en las salas de la planta baja del recinto, el también restaurador, a quien han llamado el “novio póstumo” de Nahui por el rescate que ha hecho de su acervo, habló de la importancia de la exhibición, que estará hasta el hasta el nueve de septiembre de 2018, a 40 años de la muerte de una de las mujeres más controvertidas del México pos revolucionario.

“Indudablemente tenemos que dejar muy en claro cuáles son los dos grandes legados de Nahui, uno tangible que es los cinco libros que publicó en vida y dos que no salieron a la luz, así como sus cuadros, grabados y caricaturas. Lo intangible esta representado por su sentido poderoso de libertad, que practicó en todas sus acciones. Inclusive, en una de sus últimas cartas ella dice: 'el último amante al que tengo que ser fiel es a mi sentido libertario'. Y sobre los hombres que querían estar con ella por su belleza. Nahui citaba: 'quieren mi cuerpo y ahí está, pero antes tienen que pasar por el puente de mi espíritu..." y ahí se quedaban", destacó Zurían.

En cuanto a su creación artística, el experto indicó que se puede hablar de una pintura naif en los cuadros de la artista, técnica que se asocia con un cierto infatilismo y frescura que no obedece a conceptos estéticos de la pintura, no obstante, "ella rebasa esa idea de ser naif. Tuvo una educación académica y la abandonó, no por ineficiente, sino porque quería encontrar nuevos derroteros, otras formas de expresión que se alejan de lo riguroso. Su estilo era: Nahui Olin".

Asimismo, la muestra contiene, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías, tanto de la creadora, como de algunos otros artistas allegados a ella: Gerardo Murillo Dr. Atl, Jean Charlot, Alfredo Ramos Martínez, Antonio Garduño, Edward Weston, entre otros y las piezas están divididas en los cuatro ejes que rigieron su obra.