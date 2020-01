María Esther Zamora convierte el dolor en poesía

La poeta mexicana María Esther Zamora Palomino obtuvo Mención Honorífica en el 62 Concurso Internacional de Poesía Narrativa, Ensamblando palabras, que se llevó a cabo en Junín, Argentina, cuya inspiración que nace del "dolor" y el romanticismo, la llevó a merecer este galardón con dos textos que escogió de “entre mil hojas”, menciona.

No es la primera vez que Zamora Palomino participa en un certamen de poesía, en España, ganó en dos ocasiones formar parte de antologías en las que participaron poetas de todo el mundo, como en esta ocasión, donde sus poemas El a ella abandonó y Contigo se incluyen en una publicación derivada del certamen.

“Por fin mis manos sienten y sostienen este libro, mientras mis ojos lo acarician y se llenan de alegría al contemplar también la encomienda que trae la tan esperada Mención Honorífica que le otorgaron a dos poemas de mí autoría, cuyo contexto no es del común: si ‘no me quieres’ entonces ‘te odio’, no. Tampoco es un halago al desamor; en sí, describe el sentir del dolor que se levanta y manifiesta, sin excusa, ni pudor”.

Lo anterior lo comenta la poeta con emoción al recibir el reconocimiento otorgado por el Instituto Cultural Latinoamericano, que le envió la antología Ensamblando palabras, poesía donde aparecen las obras de escritores de Argentina, España, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, Portugal, México, Ecuador y Albania.

Respecto a por qué escogió estos dos poemas para mandarlos a dicho concurso literario, la escritora, quien trabaja en El Sol de México, responde: “Los seleccioné porque ahí se refleja la frustración, el enojo, aristas que quebrantan al corazón, por eso es necesario que las musas se expresen".

Asimismo, Zamora Palomino acepta que las obras premiadas, las tenía en su archivo poético que consta de más de un millar de textos y esos en espacial, nacieron del amor realista que para ella es "mi Lord terrenal. No aquel príncipe azul que se idealiza y endiosa".

Para la poeta, después de este distinción "vuelvo a echar la moneda y cuando este en el aire el corazón emprenderá su vuelo", lo dice como metáfora de que sus siguientes pasos se encaminarán a publicar su primer poemario.