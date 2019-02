María Lagunes lleva su arte al viejo mausoleo romano

ROMA, Italia.- El arte mexicano no conoce fronteras y es admirado y aplaudido en la mayor parte del planeta. Italia no es una excepción, al contrario. Lo confirma la exposición Temporalidad y permanencia de la escultora veracruzana María Lagunes en el sugestivo y milenario Mausoleo de Cecilia Metella, construido entre los años 20 y 30 a.C. durante el imperio de Augusto para acoger los restos de la noble Cecilia Metella, en la célebre Via Appia Antica de la Ciudad Eterna.

La escultora mexicana nació en Angostillo, en el estado de Veracruz, en una hacienda fundada al inicio del siglo XIX. Su larga actividad creativa que la caracteriza, es el resultado de una constante evolución interior que la ha llevado a buscar nuevas formas expresivas y a experimentar nuevos materiales. Sus obras son realizadas principalmente en bronce, acero o madera.

Las obras expuestas en la muestra son más de 30 y consisten en elegantes esculturas en bronce patinado, dotadas de una evidente “fuerza expresiva que pone al observador en relación con la realidad del mundo contemporáneo, del mundo urbano y la problemática de la existencia”, como se lee en el catálogo.

Asimismo, la formación de María Lagunes es fruto de una vida intensa que sigue varios caminos y experiencias artísticas, como la música, el diseño y en particular la escultura, que se desarrollan gracias a su frecuente contacto con ambientes artísticos, no sólo en México, sino también en Europa y el Extremo Oriente. Su lenguaje escultórico "es universal", subraya la directora del Parque arqueológico del Appia Antica, Rita Paris.

Las obras de Lagunes se encuentran conservadas en colecciones públicas y privadas, en México, Europa, Estados Unidos, Canadá y América de Sur y son numerosos los reconocimientos recibidos en varias partes del mundo, mientras que sus libros, catálogos y manuales de escultura han sido editados en Italia, México, Francia, España e Inglaterra. Son muchas también las muestras colectivas en las que ha participado, no sólo en nuestro país, sino en Estados Unidos, Francia, España, China e Italia.

“Las obras de María Lagunes ingresan con la propia fuerza expresiva en este monumento (Mausoleo de Cecilia Metella) que conserva siglos de historia y los elementos más significativos de la transformación del paisaje del Appia Antica, a partir de las erupciones del volcán hasta la época contemporánea”.