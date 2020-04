María Minera e Ixel Rion rechazan cancelación de fideicomisos en cultura

La carta dirigida al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana, para que revoque el decreto presidencial que extingue siete fideicomisos a la cultura y la ciencia, no ha tenido réplica, sin embargo, aumenta la inconformidad de ambos sectores que han reuniendo hasta el momento 800 firmas.

Artistas, intelectuales, científicos y “también la sociedad civil se ha manifestado en contra”, informan la crítica de arte María Minera y la curadora Ixel Rion quienes a partir de este anuncio, que se dio la semana pasada como una medida económica ante la crisis sanitaria por el Covid-19, crearon el movimiento Ciencia y Cultura hasta la sepultura.

“Sería razonable que él (AMLO), nos respondiera. No es conveniente quitarle tantos recursos a la comunidad científica en este tiempo en el que se requiere la investigación ante la pandemia”, mencionó Rion y agregó que el peligro que desaparezca el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), como se ha especulado, provoca mucha inquietud en la comunidad de creadores.

Cultura "Arte y cultura tienen los días contados por Covid-19", teatros piden apoyo a gobierno

La experta en arte señaló que la posición al respecto de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, de defender el Fonca“nos da paz, pero tampoco tenemos mucha información, no nos dicen por qué esos fideicomisos que se van a recortar no tienen razón de ser, o utilidad pública, por qué se están ocultando y no nos dan explicaciones más abiertas, no sólo por Twitter, se debería hacerde manera másoficial”.

Por lo anterior, María Minera destacó que a falta de iniciativas para que no se retiren los fideicomisos “decidimos hacer este frente de arte y ciencia, por lo menos, la Secretaria de Cultura tiene una posición a favor del Fonca que no tiene que ser defendido, porque es una instancia que funciona y es un instrumento del quehacer artístico y es lamentable que cada año salgamos a luchar por la integridad de la institución”.

La crítica de arte manifestó que le pareció “alarmante”, que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, aceptara entregar de los fideicomisos a recortar a este organismo, que son millones de pesos que actualmente hacen falta para la educación científica para salir de la crisis sanitaria a causa del coronavirus.

Por otro lado, Minera se congratuló de la buena actitud de los intelectuales, artistas y científicos a su idea de pedir la revocación del Decreto Presidencial que quita estímulos económicos a ambos sectores y apuntó que es la primera vez que se echa andar una iniciativa que combina las artes y a las ciencias y entre los firmantes, hay muchos Premios Nacionales, Miembros del Colegio Nacional, entre muchos más, así como becarios de Jóvenes Creadores del Fonca.

Cine Desde casa podrás disfrutar del primer Festival de Cine Daimon

Ixel Rion señaló que lograr la unión de los ámbitos científicos y de la cultura se piensa en términos de una sociedad equitativa e igualitaria por lo que, “al no darnos a estos sectores la información completa, tampoco se le da a la sociedad, es una manera autoritaria de una persona que ejerce el poder de manera unilateral, cuando estos fondos se hacen con nuestros impuestos”.

Agregó que “en una emergencia como la del Covid-19 esperábamos un mensaje de unión, donde ciencia y arte somos imprescindibles, siempre hemos estado a la vanguardia de proyectos y no es sensato que nos corten el lazo, no para parar la pandemia, sino para Petróleos Mexicanos”.

Finalmente, las entrevistadas señalaron que “es lamentable que el discurso del presidente divida a la sociedad, cuando lo que se necesita es un líder fuerte e informado”.

En cuanto a los firmantes de la carta que piden se revoque el Decreto Presidencial que quita apoyos a la ciencia y cultura, destacan personalidades en diversas áreas por sus investigaciones, obras teatrales, exposiciones, obras cinematográficas, etcétera como:

Herminia Pasantes, científica. Neurodesarrollo y Fisiología;Antonio Lazcano,profesor, Facultad de Ciencias, UNAM; los escritores, Juan Villoro y Alberto Ruy Sánchez; Luis de Tavira, teatro; Vicente Rojo, artista plástico;Graciela Iturbide, fotógrafa; Néstor García Canclini, antropólogo y crítico cultural: además de las escritoras Bárbara Jacobs y Laura Esquivel, por mencionar algunos.