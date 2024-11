Mariantuá Correa plasma en Ciudad láser el problema de la desaparición de mujeres

La escritora colombiana Mariantuá Correa debuta con la novela “Ciudad Láser”, donde aborda la crisis de las desapariciones, a través de una historia que gira en torno a un centro de depilación láser.

En entrevista con El Sol de México, comparte que la idea inicial llegó a ella cuando se realizó este procedimiento, y se encontró a sí misma desnuda, con unos lentes que bloqueaban por completo su visión, y en presencia de una mujer extraña que la tenía completamente a su merced.

Aunado a ello, tenía el recuerdo de cuando trabajó con víctimas del conflicto armado en Colombia, y convivió con familiares de desaparecidos.

“Me di cuenta que es una situación muy difícil para la psique humana. Había pasado mucho tiempo, y mucha desazón alrededor de esto, pero aún así se levantaban con la esperanza de que hoy de pronto pudiera aparecer el hijo o la hija”, declaró.

La autora, cuya formación literaria fue en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, reveló que la idea de una desaparición, ya sea de ella misma o de algún ser querido, se convirtió en uno de sus mayores miedos.

“La novela me ayudó como un diagnóstico, he escuchado a muchos escritores decir que la escritura es terapéutica, eso aún no lo sé, pero sí sé que para mí funciona como un diagnóstico. Me di cuenta cuáles eran mis miedos vitales, los más fuertes, cuando me empecé a dar cuenta de la trama y los puntos que se estaban conectando ahí”.

Un problema global

La historia sigue los pasos de “Soledad”, una trabajadora del centro de depilación “Ciudad Láser”, cuya desaparición expone los secretos de quienes la rodean. La investigación está a cargo de una detective llamada “Gisell Horn”, quien tiene un historial personal con las pérdidas.

Mariantuá subrayó que su objetivo con esta novela era mostrar cómo esta crisis en Latinoamérica es una culebra que se come eternamente su cola, y no es un problema exclusivo de un solo país.

Por ello, “a los lugares los nombro como ‘la capital’ y ‘la isla’, que es el lugar desde donde viene la protagonista. En mi novela se retrata Bogotá, pero puede ser cualquier capital latinoamericana, que va rápido, que la gente está preocupada por el quehacer, cómo sobrevivir, cómo lucharla, y donde también ocurren desapariciones todo el tiempo”.

Y agregó que “Por causas políticas, por causas domésticas, por violencia doméstica, quería dejar ilimitada la posibilidad, porque hay muchos lugares que comparten esta crisis”, finalizó.