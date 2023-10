Marina de Tavira compite en el FICM 2023 con la cinta Latido de Katina Medina Mora

Morelia.- Por primera vez en su carrera, Marina de Tavira da vida a un personaje que fue escrito especialmente para ella en la película Latido de Katina Medina Mora, que compite como Largometraje Mexicano en el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En esta historia, MArina de Tavira da vida a Leonor, una mujer cuyo profundo deseo de ser madre la lleva a acercarse a Emilia (Camila Calónico), una adolescente que se embaraza repentinamente, poniendo en riesgo su sueño de ser bailarina.

En conferencia de prensa, la actriz explicó a El Sol de México que la construcción de este rol se dio muy de la mano con la directora, y basada en la experiencia de conocidas suyas que han atravesado por un proceso como el que se muestra en la película.

"Primero tuvo que ver con más conversaciones con Katina, de nuestras propias experiencias como mujeres en cuanto a la maternidad. Qué es lo que personalmente habíamos vivido, cuáles habían sido nuestras decisiones para hacerlo o no hacerlo".

"De ahí abrirlo a experiencia de otras que muchas veces son personas que conoces, y quizá habías hablado de esto pero no habías profundizado", agregó la intérprete, quien compartió tener una amiga muy cercana que la ayudó a adentrarse en la mente de su personaje.

Para prepararse, la realizadora y las actrices leyeron algunos libros sobre maternidad: el libro In vitro, de la escritora Isabel Zapata, fue el que más les aportó, pues está rescatado a manera de diario, partiendo de la experiencia de su autora.

Camila platicó que ella contó con el apoyo de una amiga suya que vivió un aborto, y eso la ayudó a entender el impacto que conlleva está decisión. "Fue un proceso difícil, a pesar de que su decisión era voluntaria y no fue una violación".

Latido retrata las distintas maternidades

La directora opinó que desde hace unos años se ha enfocado el discurso de la maternidad como algo hermoso, que es el objetivo de vida de toda mujer. Sin embargo, subrayó que a través de este guión también genera una reflexión sobre las complejidades que conlleva.

"Sobre todo en un país donde las paternidades no están del todo presentes, me parece importante no romantizarla para que las mujeres lo decidan desde un buen lugar".

Según adelantó su productora, Inna Payán, Latido podría llegar a algunas salas de cine el próximo año, y ya cerraron negociaciones con una plataforma para su exhibición en streaming.