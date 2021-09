Mario Vargas Llosa: Sin libertad de expresión no hay democracia

“La libertad de expresión es la medida más segura que tenemos para saber si un país es democrático o no”, afirmó el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en la inauguración del foro “Los desafíos de la libertad de expresión hoy” que organiza la Fundación Internacional para la Libertad, que él preside, junto con la Universidad de Guadalajara, como un acto previo a la Bienal de Literatura que inicia este jueves en la UdG.

En su discurso, el Nobel de Literatura destacó de tal forma la importancia de “defender la libertad”, que, dijo, considera en las próximas ediciones de la Bienal de Literatura Mario Varga Llosa, integrar al programa este tipo de discusiones y no presentarlas de una forma alterna.

Vargas Llosa presidió la inauguración junto a Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la UdG, en el Paraninfo de la Universidad, donde se llevan a cabo las mesas, con acceso presencial restringido y transmitidas en vivo a través del Facebook de la Universidad de Guadalajara.

Tras agradecer a la UdG y al escritor Enrique Krauze por apoyarlo en la organización del foro, Vargas Llosa expresó que el tema de la libertad de expresión en crisis, tiene “desgraciadamente, mucha actualidad en América Latina, como lo ha sido a lo largo de su historia”.

Afirmó que su dicho, ‘sin libertad de expresión, no existe democracia’, “es una definición un poco general, pero válida: Si hay libertad, hay democracia, no es suficiente, por supuesto, para que funcione una democracia, pero si no la hay, no hay democracia, eso es absolutamente claro”.

En América Latina, apuntó, hemos experimentado a lo largo de la historia, “esta falta de democracia que significa fundamentalmente la libertad de expresión” y señaló que en la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y Perú, “que va acercándose poco a poco a través de una elecciones fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo”.

Pero, ataja, “quienes profesan esta doctrina, no parecen haberse enterado de que el comunismo ha desaparecido en el mundo, ningún país es comunista, con la excepción de Corea del Norte, algunos ejemplos los hemos visto recientemente en Cuba, Venezuela, Nicaragua, del fracaso de crear países socialistas que trajeran igualdad, prosperidad a nuestros países, es el mejor ejemplo del fracaso del comunismo para satisfacer los anhelos de igualdad de trabajo, de prosperidad, que muchas veces han retrocedido a América Latina hacia estadios muy inferiores de aquella prosperidad que se ha ido imponiendo en el mundo a los problemas del subdesarrollo. Digo la única solución, después del fracaso de la Unión Soviética y China Popular, ninguno de esos países son comunistas, son países de amiguetes donde se les pide a los empresarios asumir de una manera servil todas las decisiones del gobierno y con ese precio, pueden actuar con la libertad de movimientos y de competencia que caracterizan a los países democráticos, o sea que el comunismo tiene su reducto en países de África y América Latina. Esto debería ponernos en movimiento, si no queremos seguir retrocediendo y llegar a situaciones críticas como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia”.

La libertad de expresión, insistió, es fundamental, el primer impulso para que un país se democractice. “Yo viví en España lo que significó la aparición de la libertad de expresión en la prensa, en la radio y en la televisión. Los españoles no podían creérselo, después de 40 años, la libertad estaba ahí, al alcance de su mano, y el efecto que tuvo esta libertad fue inesperado y extraordinario, apaciguó a los españoles a comprender que había un denominador común que no pasaba por la violencia, sino por la cordialidad, por la cercanía, por la simpatía entre los adversarios políticos, eso hoy día está a punto de perderse”, advirtió.

La libertad tuvo la virtud de unificar a España, detalló, bajo el punto de vista a favor de la Comunidad Europea. “Si hay un país donde la Comunidad Europea tiene un consenso favorable, es España, porque se ha beneficiado como pocos de los 27 países que la conforman, de esta impronta que trata de unificar a países que tienen historias y lenguas muy distintas, para estar integrados en un mundo futuro que nadie quiere que se repartan entre Estados Unidos y China”.

Refirió a la herencia europea de América Latina, para motivar esa defensa de la libertad, “que “nació en Europa, en Europa nació la libertad, la democracia, Europa occidental fundamentalmente es nuestra cultura, los españoles no llegaron solos, trajeron Grecia, Inglaterra, Alemania, Francia, trajeron España con ellos y desde entonces somos también herederos de esa riquísima tradición en la que está fundada la democracia y la libertad”.

Antes de cerrar su discurso, el autor de Tiempos recios, volvió sobre la necesidad de que en estos momentos, “todos quienes creemos en la democracia, salgamos a hablar, salgamos a defenderla con razones y a convencer a nuestros compatriotas de la importancia que tiene la libertad si queremos prosperar, que no hayan guerras que han destruido tantas veces la posibilidad de unirnos y trabajar por la prosperidad. La idea de discutir los problemas en nueva en América Latina, no ha habido opositores entre nosotros, ha habido enemigos, por eso nuestra historia está llena de sangre, de violencia, y la sangre y la violencia no suelen resolver los problemas, en cambio, el diálogo inteligente y contradictorio, sí los resuelven”, concluyó.