Martin Thulin celebra el “sex positive”

Martin Thulin es un personaje bien conocido en el circuito alternativo de México, no sólo por las más de 20 producciones discográficas en las que ha participado, incluidos los discos de sus bandas Los Fancy Free y Exploded View, sino también por su trabajo de composición musical para producciones audiovisuales y comerciales, además de su rol como productor de artistas como Jessy Bulbo, Silverio y Crocodiles.

Aunque si hacemos números, ya hace casi una década de que comenzó su carrera solista, en la que ha publicado dos discos largos (I'd Rather Be Transparent Than a Shadow in the Dark, de 2013 e Into the Light, de 2020) además de varios sencillos por separado, ahora que ese formato se mueve mejor en las plataformas de streaming.

Justo en ese renglón, el músico publicó hace dos años una versión del clásico de Kylie Minogue, “Can't Get You out of My Head” y este 2022 una versión de la canción “I'm a Slave 4 U”, de Britney Spears, dos canciones que Thulin considera que tienen un mensaje sex positive, es decir que son positivas respecto a la sexualidad, ambas lanzadas en el contexto del mes del orgullo LGBT+.

“Me gustaban esas canciones que son cantadas por mujeres que son muy sexuales y que tienen esa postura como de empoderamiento, porque a veces siento que hay rollos medio moralistas por todos lados, no sólo de parte de las alas más conservadoras, católicas, etcétera, sino también de la izquierda y de ciertas partes del feminismo radical, que también tienen un mensaje un poco moralino y anti sexual, aunque la verdad yo creo que la sexualidad es una de las cosas más padres que tenemos en la vida y me gusta celebrarla”.

Te puede interesar: Fangoria: “Intentamos que no nos preocupe nada”

Sobre las celebraciones del orgullo que se llevan a cabo en distintas ciudades de Europa -donde se encuentra mientras hablamos vía telefónica- comenta que para él lo más interesante es que el pride en general está pensado como algo que se puede celebrar mientras se viaja por distintos puntos del continente, para asistir a distintos prides.

La intolerancia de los radicales

El día que hablé con él para pedirle esta entrevista coincidió con el tiroteo masivo que ocurrió en Oslo, Noruega, el 25 de junio y en el que dos personas murieron y 21 resultaron heridas luego de que un hombre realizó disparos en tres lugares distintos, incluido el bar gay London Pub.

De acuerdo con la información disponible, este ataque estaba pensado como una respuesta al día del orgullo, que al igual que en México, también se celebraría ese fin de semana en dicho país.

Algo confundido por la situación, Martin dijo que esto realmente ensombrecía la fecha, que para todos los involucrados está pensada como una celebración de la diversidad.

Por si esto fuera poco, un día antes la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aprobó la anulación de la legislación Roe Vs. Wade, con lo que se eliminó la protección de la interrupción del embarazo que tenía ese país.

Acerca de estos hechos que atentan contra la libertad de las personas, Thulin menciona al historiador israelí Yuval Noah Harari, quien asegura que hechos como esos son una especie de respuesta desesperada de parte de los sectores más radicalizados ante las libertades que ciertos sectores han conseguido:

“Harari dice que, debido a que religiones como el judaísmo, el cristianismo o el islam están basadas en textos sagrados, supuestamente escritos por Dios, eso los hace muy poco flexibles, por lo que de alguna manera es muy difícil para ellos adaptarse a la sociedad en la que vivimos hoy, entonces llega a un punto en que esas religiones se vuelven obsoletas, porque ya no tienen nada que ofrecer a una sociedad como la nuestra… Él argumenta que es en ese momento cuando la gente se radicaliza más, porque sienten que la gente los está abandonando”.

"Salí del closet hace mil años, antes de ser una persona pública”

Durante los últimos años Thulin ha publicado los covers mencionados de Kylie y Britney, como una manera de celebrar el mes del orgullo, además de que ha compartido en sus redes sociales imágenes con su pareja, algo que años atrás, en su época con Los Fancy Free no era tan común, por lo que le preguntamos si hubo un momento reciente en que salió del clóset.

“No, porque yo salí del closet hace mil años, antes de ser una persona pública, pero nunca hubo una necesidad de hacerlo, porque además soy alguien muy seguro de sí mismo, aunque todavía me pasa que alguien por ahí me pregunte que si llegué a México por haberme enamorado de una mexicana y pues ya les digo que no, que tengo novio”.

Mi duda venía de que en los últimos años lo hemos visto compartir en sus redes sociales imágenes que antes no compartía.

“Sí, puede ser, porque fue cuando comencé realmente a usar Instagram y Facebook, que no los había usado mucho. Y la verdad es que lo intenté, pero no es lo mío, lo hago porque lo tengo que hacer, pero si te fijas ahora ya posteo muy poco… Pero nunca hubo una cosa de decir: Ah, ahora voy a ser más abierto en ese aspecto, simplemente creo que más bien ya comenzó a mezclarse mi vida personal con la de artista”.

Te puede interesar: Charlotte Gainsbourg exorciza sus fantasmas familiares

Ante el cuestionamiento de si hace 10 o 15 años hubiera lanzado alguno de los covers mencionados, lo piensa un poco y responde:

“Quizá no… Aunque te voy a ser sincero, siempre hubo la idea de hacer una versión de “Can’t Get You Out of My Head” con los Fancy Free, pero en ese tiempo nos ganaron los Flaming Lips, que también hicieron una. Ya también había hecho algunas cosas basadas en “I’m a Slave 4 U” en Chapultepec, durante una pasarela de moda… El amor por esas rolas está ahí desde hace mucho tiempo”.

Martin está consciente de que hoy ya no funciona tanto hacer álbumes completos, por lo que está enfocado en hacer canciones por separado, lo cual dice que tiene su lado negativo y su lado positivo:

“Lo que me gusta de esta situación es que si hoy por ejemplo se desata una guerra en Ucrania, como sucedió hace meses, pues en ese instante me pongo a hacer por ejemplo un cover de Scott Walker (“The Old Man's Back Again - Dedicated to the Neo-Stalinist Regime) como una reacción a eso”.

Por supuesto, tampoco es que Martin Thulin sea un artista de covers, como hace poco tuvo que aclarar en una publicación en línea. Ahí está todo el bagaje mencionado al inicio, que respalda su trabajo como compositor y productor.

Antes de terminar, adelanta que está preparando un mini álbum, del cual ya dio a conocer en marzo pasado un adelanto, que es la canción “Oil on Troubled Waters”.

“Después vendrán otras tres o cuatro canciones y estoy trabajando en otras cosas, siempre estoy ocupado en proyectos, pero la idea es estar sacando una canción cada dos meses, más o menos”.

Lee también otros contenidos de #Soy ⬇️

Salud Respaldan nuevo fármaco contra el VIH

Mundo #SOY Ibiza regresa a la fiesta