Mattel sin autorización para usar imagen de Frida Kahlo, afirma familia

La empresa de juguetes Mattel no tiene permiso legal para reproducir la figura de Frida Kahlo, afirmó la sobrina bisnieta de la artista, Mara de Anda Romeo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Mattel lanzó una serie de muñecas Barbie de mujeres reales que representan modelos a seguir e inspiran a otras mujeres a trabajar para lograr lo que sueñan, entre ellas Frida Kahlo.

Comunicado oficial de la Familia Kahlo referente al lanzamiento de la @barbie en honor a #FridaKahlo de @Mattel / Official statement from the Kahlo Family regarding the launch of Mattel's Frida Kahlo "Sheroe" Barbie: pic.twitter.com/7ProPd7c30 — Frida Kahlo (@FridaKahlo) 8 de marzo de 2018

A través de un comunicado,la familia Kahlo dijo que desconoce el origen legal del proyecto y la empresa de juguetes no cuentan con la "debida autorización para utilizar la imagen de Frida Kahlo".

"La señora Mara de Anda Romeo es la única titular de los derechos de la imagen de la artista mexicana, por lo que únicamente ella está facultada para autorizar su uso"!, se indica en el texto.

La familia Kahlo pidió a Matell que si fue víctima de un fraude por parte de otra empresa o fundación, que denuncie el hecho para regularizar el uso de los derechos de manera directa con la familia.

“De no ser así nos veremos en la imperiosa necesidad de tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual que nos asisten sobre la imagen de Frida Kahlo”, señalan los familiares.

Cultura Mattel celebra a mujeres con sus 'Sheroes': Frida Kahlo se convierte en una Barbie

"No nos avisaron nada"

En entrevista radiofónica, Mara de Anda Romeo Kahlo afirmó que Mattel no dio aviso sobre el uso de la imagen de la artista.

"No nos avisaron nada, nos enteramos por los medios. Nos llegó un comunicado literal por redes sociales. Nosotros nos dedicamos a proteger la imagen de Frida", expresó.

El abogado de la familia, Pablo Sangri, precisó que "se les dio únicamente el derecho de usar marcas nominativas, aquellos signos distintivos con los que se busca amparar a productos o servicios que sólo incluyen un vocablo, en este caso 'Frida Kahlo', no el diseño, no la fotografía y mucho menos la imagen, en este caso una muñeca"

Matell rechaza imputaciones de Mara Romeo

De acuerdo a una nota de Univisión.com, Mattel contó con autorización oficial para desarrollar la muñeca Barbie de la artista Frida Kahlo.

Según declaraciones de Michelle Chidoni a dicho portal, Mattel trabajó en alianza con la Frida Kahlo Foundation. "No solo tenemos su permiso y un contrato, sino que la organización ha sido parte importante en el desarrollo de la muñeca”.

La Frida Kahlo Foundation forma parte de la Frida Kahlo Corporation, entidad que se dedica a educar, compartir, preservar y licenciar el legado de la artista mexicana.

Por su parte en un comunicado, la Frida Kahlo Corporation aclaró que “las señoras Mara de Anda Romeo y Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo no están legitimadas para otorgar o autorizar licencias ya que la única entidad propietaria exclusiva de los derechos relacionados con Frida Kahlo es Frida Kahlo Corporation, empresa panameña donde la señora Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo es tenedora de acciones y además forma parte del Consejo de Administración”.









Con información de Radio Fórmula y Univisión













No te pierdas

OMG! Tommy Lee denuncia que fue golpeado ¡por su hijo!

Doble Vía ¡Que siempre no! Baile de Rubí poblana ya no será público

Virales [Video] Exhiben a maratonista que pateó a un perrito en plena competencia