McEnroe: Más indies, imposible

Inspirados en actos de la más refinada manufactura, como Talk Talk o The Blue Nile, la banda española de indie pop McEnroe acaba de llegar a sus primeras dos décadas de vida, coincidiendo también con su primera visita a México, que se dio hace unos días en compañía de otra artista española, Nina Daconte.

Por ello nos conectamos vía Zoom con Ricardo Lezón, el vocalista, bajista y líder de esta agrupación destacable por su estilo intimista, rayando en lo melancólico.

Antes que todo, ¿por qué tardaron tanto en visitar México?

Bueno, de hecho yo viví en la Ciudad de México una temporada, pero hace mucho, incluso antes de formar McEnroe… Y bueno, la razón de que hayamos tardado tanto en venir a tocar es que somos una banda de seis miembros, por lo que de entrada es un viaje complicado, sobre todo si tomas en cuenta que no somos profesionales y entonces eso se vuelve una aventura complicada a nivel económico, pero mira, ha llegado la oportunidad y yo prefiero pensar en eso.

La música nos ayuda a vivir, pero de otra manera, no económicamente

Me llama la atención que digas que no son profesionales, creo que nunca había escuchado a una banda decirlo. ¿A qué te refieres?

A que no nos dedicamos profesionalmente a la música, bueno, yo sí o un poco más que los demás miembros del grupo, pero en realidad todos tenemos nuestras profesiones, y nuestro modo de vida no es la música. Yo siempre digo que la música nos ayuda a vivir, pero de otra manera, no económicamente.

¿Te contaron algo sobre México antes de llegar aquí?

Sí, tengo la suerte de ser amigo de Miren, de Tulsa, que estuvieron por allí, y de hecho Jimmy, de la banda, me ha contado más o menos cómo es todo por allá, pero bueno, voy como a las películas, así que tampoco quiero que me cuenten mucho, prefiero descubrirlo yo mismo.

Ricardo cuenta que hasta hace poco tampoco era demasiado consciente del tamaño de su fan base en México, ya que hasta hace unos años no tenían la aplicación de Spotify con la que pueden detectar en qué ciudades del mundo los escuchan más. Gajes también, como dice, de no dedicarse de lleno a la música.

Siempre quise preguntarles por el nombre de la banda, ¿tiene algo que ver con el tenis?

Bueno, cuando formamos el grupo no había ninguna pretensión, así que la elección del nombre fue porque yo jugaba con mi hermano al tenis, él juega muy bien, pero yo no, y en uno de esos partidos me tiraron una bola a la que no pude llegar y recuerdo que volteé y le dije: ¿Tú qué te crees que soy McEnroe? Y luego cuando pensamos en un nombre para el grupo simplemente decidí quedármelo.

Había un escritor japonés que decía que no había música más triste que la que se hace para alegrar

Algo que no se puede negar es que McEnroe tiene un sonido definido, esencialmente nostálgico, ¿estás de acuerdo?

Bueno, todos en la banda venimos de escuchar a grupos como The Cure o Joy Division, nos inspiran sus canciones de amor y luego, como que en España nos colgaron la etiqueta de que éramos un grupo triste, nostálgico, supongo que es algo de lo que tenemos, aunque hay otros aspectos, como una cuestión luminosa, algo que para nosotros es bonito y alegre, aunque no sé si luego somos capaces de transmitirlo… Había un escritor japonés que decía que no había música más triste que la que se hace para alegrar, ¿no? Entonces pues nosotros hacemos la música que nos sale y siempre la hemos vivido con felicidad. Ya luego lo que uno transmite a cada uno también tiene mucho que ver con el escucha.

La importancia de tener un buen sello discográfico

A pesar de que Ricardo no ve a McEnroe como un acto profesional o masivo, uno de los factores que han jugado a su favor es que la mayoría del tiempo han contado con el respaldo de Subterfuge, uno de los sellos independientes más sólidos de España, con quienes han editado la mayoría de sus trabajos, y gracias a los cuales su música ha traspasado fronteras.

“Nosotros estamos muy contentos de llevamos con ellos, pues ya son 15 años juntos y yo creo que parte del secreto ha sido que ellos han sabido respetar nuestros tiempos y nuestros modos de lo que queríamos hacer. Nosotros siempre hemos estado a gusto con ellos, además de que hay una relación de amistad con ellos, así que siempre nos hemos sentido muy respaldados, y pienso que eso es muy importante”, comparte.

“Somos un grupo que nunca ha vendido millones de discos y que nunca ha tenido éxito masivo, y sabemos que eso puede ser difícil para una compañía discográfica, pero ellos han sabido respetar eso y que no saquemos discos cada cuatro años o que a veces no estemos disponibles para dar conciertos o para salir de gira, así que estamos muy contentos y yo no tengo la intención de irme a ningún otro lado”, puntualiza.