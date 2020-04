El Arte y la Cultura Visual han sido el lugar de registro de muchas de las enfermedades y prácticas médicas que ha vivido la humanidad. Es a través de estas estampas que podemos conocer algunos de los signos de las dolencias y, al mismo tiempo, es por medio de estas imágenes que podemos adivinar algunos de los síntomas que el cuerpo experimenta y las maneras en las cuales el hombre ha intervenido para mejorar el estado de las personas.

Es a partir de esto que se propone una revisión de imágenes paradigmáticas en la historia del arte o de la medicina y, por medio de ellas, conozcamos y reflexionemos en torno a las múltiples dimensiones que atraviesa la medicina en la vida cotidiana. Asimismo, y a través de estas obras podemos reconocer cómo es que el hombre, en muchos de estos momentos de enfermedad, incertidumbre, miedo e impotencia, ha sido capaz de romper y refundar sus paradigmas de conocimiento, ha buscado alternativas y ha intentado encontrar alternativas para la cura, para el bienestar.

La jornada no ha sido fácil y esto queda demostrado en las imágenes.

Lucas Hugensz van Leyden, (Holanda ca. 1494-1533). The Stonecutter (The Cure of Folly), 1524 En español se ha traducido como El cirujano aunque la forma literal de traducción es El Cantero (La cura de la Locura) Grabado 11.7 x 7.6 cm Colección The Metropolitan Museum of Art

Tenemos que partir de las siguientes consideraciones: “Medicina y Arte” es un proyecto vivo, el cual se alimenta constantemente de investigaciones que versan en torno a la medicina, entendida esta como una ciencia que conforma enfermedad, salud, diagnóstico e instrumentalización. De este modo analiza cómo la medicina se presenta y representa en la historia del Arte y en la Cultura Visual y por lo tanto el universo visual que se aporta tiene la cualidad de atravesar los ámbitos artísticos, abriendo así paso a la posibilidad de una lectura interdisciplinaria.

El criterio de selección de los artistas y conceptos que aquí se estudian, no está restringido a una condición espacio-temporal, toda vez que se busca hacer la exploración de todas las fuentes que ayuden a enriquecer la comprensión de la disciplina médica. No obstante, se busca tener siempre un referente de lo nacional y/o latinoamericano, para que, de esta manera, este campo de estudios se pueda comenzar a enriquecer dada la escasez de información o estudios al respecto.

La intención de estas fichas es de difusión y de ser un catalizador para que el lector-veedor pueda reconocer momentos que han cambiado la historia, es por ello que el lenguaje es coloquial y anecdótico. El lector puede acceder de modo gentil al texto.

2

Ver y observar detenidamente el virus

Fiebre súbita y alta, dolores musculares intensos, debilidad, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, hemorragias internas y externas, así es como se manifiesta la enfermedad que ha inspirado múltiples películas, libros e historias de un terror dantesco: el ébola. La enfermedad sin cura, violenta, contagiosa y llamada por algunos como un arma letal de nuestros días. De ella poco se sabe, y todo lo que se descubre, revela lo complejo de su estructura microbiológica y su potencia.

Todo comenzó en 1976 en Zaire, en el naciente río Ébola (de ahí su nombre) y en Sudán, cuando un grupo de personas presentaron una fiebre hemorrágica atípica, en aquel momento el Dr. David Finkes comenzó a estudiarla y tratar de sistematizar los efectos y las manifestaciones, la enfermedad se presentaba en humanos y primates y lo primero que llamó su atención fue el comportamiento altamente contagioso, a lo que siguió una muy elevada tasa de letalidad, que iba del 50 hasta el 95 por ciento de los casos, esta noticia dejó a propios y extraños absolutamente perturbados con la nueva enfermedad. Aunado a esto no hubo posibilidad de reconocer su reservorio natural, es decir, no saber quién fue el “portador”.

Ébola, 2015 Vidrio soplado Col. Wellcome Collection

A la fecha, casi 43 años después, se conocen cinco tipos de ébola, cuatro de ellos mortales para los hombres: Ébola-Zaire, Ébola-Sudán, Ébola-Costa de Marfil y Ébola-Bundibugyo y aunque la mayoría se manifiesta con los mismos síntomas, se diferencian por el lugar territorial en los que se iniciaron y su capacidad de propagación. Así y desde hace ya cuarenta años se han presentado brotes del ébola en diferentes regiones, en ocasiones ha sido más agresivo el virus y en otras no tanto, pero en definitiva lo que sí es constante, es el temor de las personas a la aparición de un nuevo brote, la incertidumbre de que no solo la pobreza, el hambre o la violencia por las que es golpeada la región sean las amenazas del día a día, sino que a ellas se suma la latente aparición de un nuevo brote de la mortífera enfermedad.

Hace tan sólo unos años inició el brote más grande y significativo en la historia de la enfermedad y es por ello por lo que fue un motivo en la prensa y en los medios de comunicación masiva. Tal vez de ahí que las imágenes de personal médico con protección industrial, la asociemos con la muerte, con la letalidad del 95 por ciento.

A estas imágenes de ultra protección lo acompañan dibujos que ilustran el virus con múltiples colores, esquemas explicativos de su estructura, imágenes del patógeno que produce la muerte. Dichas estampas médicas fueron el motivo que inspiraron la serie de microbiología del artista británico Luke Jerram (1974) cuya obra se ha caracterizado por ser colaborativa con el público, en sus obras, el espectador es, en gran medida, el que activa las piezas, participa de ellas, sin el espectador activo, la obra no funciona.

En la serie de microbiología Jerram nos invita a que por un momento seamos la mirada inocente y curiosa, la mirada de un niño, el cual no teme observar de cerca la araña e incluso no teme ser picado, sino que se fascina por la forma y el funcionamiento, busca entender.

Ébola, 2015 Vidrio soplado Col. Wellcome Collection

Jerram cuenta cómo es que las imágenes de las pandemias, en este caso, los patógenos que producen la enfermedad generan sentimientos de terror, en esa pequeña micromolécula habita el mal, esa es la relación que se tiene con las imágenes, de manera que generan una experiencia que puede ser desde asco, miedo y animadversión o bien completo extrañamiento y distancia. Jerram sostiene que al hacer esto con la representación del virus, se filtra la experiencia y en consecuencia no se permite descubrir el mundo microscópico.

El artista realizó las replicas de aquellos virus que más horror generan en la actualidad: ébola, influenza, sida, malaria y habría que agregar hoy el Sars Cov 19. Los replicó idénticos, sin color, sin carga biologista, explotando la cualidad formal de la transparencia y la fragilidad matérica del cristal, a través de ellos se puede observar una estructura compleja, plena de texturas, de fractales infinitos, pero al tiempo en ellas se descubre la metáfora de la vida: la fragilidad. El artista juega con la dimensión de las piezas, creando algunas de pequeño formato y otras de proporción humana o bien de enormes proporciones, con ello hace alusión a lo inconmensurable de la enfermedad, y a la imposibilidad de controlar lo que es invisible.

David S. Goodsell Sección transversal del virus ébola Disponible en: http://pdb101.rcsb.org/motm/178

Pero la imagen médica, también es la que ha revelado las posibles curas, recientemente en el sitio de Protein Data Bank, se puede leer una publicación que sostiene que las estructuras de las proteínas del virus del ébola han permitido pensar en una posible cura, este proyecto ha sido promovido por el médico y artista David S. Goodsell, quien descubre en la ciencia molecular, una expresión estética y artística, por lo que su obra gira en torno a la ilustración científica de los virus, poniendo un énfasis preciosista en el detalle. El médico y artista, reconoce que es por medio de las imágenes que podremos saber las brechas de conocimiento o desconocimiento frente a los padecimientos que nos aquejan.

Ambos artistas, desde sus trincheras y desde sus disciplinas nos hacen pensar que, en la vida, en el arte y en la ciencia, siempre tenemos que ver y observar detenidamente, porque muy probablemente en esa imagen se revele la respuesta de lo que buscamos.

3

Platos de salmonela y cólera

Corría el año de 1877 cuando Julius Richard Petri (1852-1921) trabajaba con Robert Koch (1843-1910) en el proyecto científico que desmontaría muchos mitos en relación con la enfermedad más romántica de ese siglo: la tuberculosis.

Ambos científicos indagaban, cómo poder estudiar a nivel microscópico el comportamiento de las pequeñas células que producían la enfermedad. Si bien es cierto que el microscopio abrió el camino para la observación de estas pequeñas unidades y partículas, también es cierto que era necesario poder contenerlas en un ambiente propicio. tanto de humedad como de temperatura y luz, para poder analizar su comportamiento. Fue así como Petri inventó un contenedor redondo de cristal con una tapa, preparado con un medio de cultivo, es decir, algún medio ya sea líquido o gelatinoso que permitiera al microorganismo seguir latente. Fue así como la placa de petri, como se le nombró, fue la herramienta que facilitó la observación prolongada de las bacterias y con ello comprender bajo qué circunstancias se reproducían o bien desaparecías.

Tal Danino, un joven científico contemporáneo, fascinado por la ambivalencia simbólica de la bacteria, es decir, percibir a la bacteria como algo potencialmente nocivo, pero al mismo tiempo fundamental para la defensa del cuerpo, desarrolló un proyecto que pudiera mostrar esta contradicción a un nivel más lúdico y didáctico, fue entonces cuando invitó a Vik Muñiz a colaborar con el laboratorio del MIT. Pero ¿por qué Vik Muñiz?, creemos que la respuesta está en el interés que el artista tiene en el uso de materiales orgánicos. Muñiz se reconoce mundialmente por sus retratos y paisajes realizados con café, azúcar, miel, etc. logrando con ello una obra que invita a acercarse lo más que se pueda al lienzo, el efecto contrario del impresionismo. La mirada a la obra de Muñiz es próxima, como cuando vemos por una lupa, por un lente de microscopio.

Fue entonces que comenzaron su trabajo del cual se derivaron varios proyectos, siendo uno de ellos Petri. Petri, tiene varias curiosas singularidades: 1.- no es una obra de muro obligatoriamente, 2.- no es única, existen muchos petris, 3.- es relativamente accesible (500 dólares 6 petris) y 4.- es mucho más interesante si la vivimos y la usamos, que si solo la observamos.

Platos de Petri, 2015 Porcelana 10.6 cm de diámetro Edición limitada

Petri consiste en presentar de manera aumentada las bacterias de la salmonela y el cólera, enfermedades que se adquieren mayormente por la inadecuada manipulación de alimentos perecederos, tales como huevo, productos cárnicos, lácteos o en el caso mexicano, las salsas. Al observar los procesos de cómo se van reproduciendo las colonias de bacterias, las placas de Petri adquieren colores y texturas fascinantes y estos son los motivos en los que se inspiraron para imprimir su obra. Lo interesante de ella no solo es la mirada microscópica, sino que al volverla macro se descubre como orgánica y hermosa y es por ello por lo que, siguiendo la idea de la placa de petri, optaron por reproducirla miles de veces en platos de mesa redondos. Así el comensal comerá la bacteria, aunque es muy probable que no se vaya a enfermar.

4

Indumentaria médica: Los guantes quirúrgicós

Durante el siglo XIX la invención de nuevo instrumental quirúrgico fue fundamental para el desarrollo de la ciencia médica como hoy la conocemos, fue el siglo en el cual los médicos en sus consultorios exploraban el funcionamiento del cuerpo y sus órganos, al tiempo que desarrollaban instrumentales que emularan funciones específicas, con ello descubrían que tendrían mayor control en las cirugías, en las transfusiones de sangre y en los procesos de auscultación del paciente. No obstante, no todos los inventos se dieron después de una afanosa investigación, de hecho hubo algunos que fueron completamente circunstanciales, tal es el caso de los guantes quirúrgicos. Si bien es cierto que se tiene registro de que se usaron guantes desde 1785 (producidos con intestinos de oveja), no fue sino hasta 1890 que se comenzaron a usar los guantes quirúrgicos, es decir esterilizados, la historia es más una historia de amor que de ciencia:

Pickover cuenta que la historia comenzó en 1890. El cirujano estadounidense William Halsted (1868-1940) fue el primero en utilizar guantes esterilizados a instancias de su ayudante, Caroline Hampton, a quien los repetidos lavados con ácido carbónico y otras sustancias fuertes habían causado una grave irritación dérmica. Halsted contactó con Goodrich Rubber Company, les pidió muestras de guantes de goma que se pudieran estilizar y se los dio a Hampton. La piel se curó poco a poco; tiempo después ella y Halsted se casaron.

Sin título, 2012 Óleo sobre tela

De este modo, y eventualmente, los guantes quirúrgicos se fueron incorporando en la práctica médica, ya que con ellos se pudo reconocer un escudo para el paciente y para el doctor. Los guantes hoy por hoy son parte obligada de la ecuación médico-asepsia, incluso nos extraña el contacto directo de piel a piel en una visita a la clínica.

Pareciera un poco contradictorio pensar que la mano que sana es al tiempo la mano que nunca “siente”, esta relación entre el tacto, la cura y la protección, es tan interesante a nivel conceptual y fenomenológico, que diversos artistas la han representado. Encontramos, por ejemplo, la representación del momento de la cirugía en artistas como el francés Edouard Vuillard, quien en su cuadro La cirugía (1912), muestra el espacio del recién inventado quirófano, asimismo, hace un registro minucioso de la vestimenta del médico: bata, delantal, gorro, cubre bocas y guantes, son parte de la envestidura de la asepsia, son los elementos que evidencian un proceso “higiénico” y “seguro”. Es claro que Vuillard habla desde su momento histórico, momento que destacaba la posibilidad de tener un espacio que asegurara la vida, un momento en el cual, las cirugías no necesariamente significaran la muerte. Así, la mirada de Vuillard, se puede traducir como una visión histórica y triunfante de la práctica médica.

La caricia, 2012 Óleo sobre tela 130 x 162 cm Col. del artista

Pero, cómo surgió esta apoteótica mirada, en contraposición se construía una visión terrorífica, una visión que conectaba a la salud con la enfermedad: el quiebre del escudo, la ruptura del guante, el contacto con la enfermedad. De pronto la imagen de un guante roto, un guante perforado, se convirtió en sinónimo de muerte, de enfermedad, de desolación, y es justo esta relación corporal entre caricia y pánico la que la artista belga Oda Jaune (1978) pinta. Jaune, tiene como motivo constante el cuerpo humano, sus lienzos están colmados de órganos, de mutilación y de fluidos, y en ellos siempre está presente la relación de la clínica, del médico y del paciente.

Edouard Vuillard La cirugía (1912)

Jaune explora de manera crítica, el papel del médico, que al tiempo es lejanía y proximidad, es conocimiento e incógnita, es virtud e infortunio, en esta figura se depositan las dudas y las esperanzas del porvenir de un sujeto y es por ello que deviene en una imagen inestable a nivel de representación. En su serie de dos cuadros Sin título (2012) y La Caricia (2012) destaca estas contradicciones, estas concepciones binarias. El médico, representado con una silueta que se dibuja por una enorme manta, abraza la desnudez de un cuerpo humano, lánguido y decrépito. El diálogo entre ambos cuadros esta justamente en la evidencia que se representa en los guantes quirúrgicos.

En una imagen los guantes están ensangrentados, la silueta negra de la figura médica pareciera asfixiar al cuerpo, la imagen hace alusión a la muerte, dolorosa e impostergable, incluso los cielos se manchan de tonos rojizos, en contraposición se encuentra la imagen sin manchas de fluidos mortales, la manta blanca cubre al cuerpo, una suerte de Piedad contemporánea. No obstante, ambas imágenes no son narrativas definitivas, ya que también se podrían comprender, la primera como la disputa de la vida y la muerte y la segunda como muerte misma. Lo que no queda duda es que ambas imágenes refieren a las prendas médicas, siendo los guantes, uno de los elementos más importantes de este performance de la higiene y aunque ambas producciones tienen distancia de 100 años, ambos refieren a una misma problemática.





5

Ceras y caldos de cultivo





La vida imita al arte mucho más que el arte imita a la vida.

O. Wilde

Hace mas de un siglo que el Arte y la Ciencia fueron separadas y comprendidas como áreas de conocimiento ajenas, disciplinas que poco e inclusive nada tenían en común, esta problemática de fronteras y divisiones taxonómicas de los saberes y las prácticas ha devenido en una discusión muy nutrida: libros, seminarios, congresos, etc. Sin embargo, ambas, tanto la Ciencia como el Arte, comparten el corazón de su disciplina y este corazón es la mirada, la mirada que se fija en un fenómeno y que como consecuencia de ese proceso de observación detenida, revela lo que está oculto para la mayoría.

Dado lo anterior, en esta ocasión ponemos en diálogo algunas obras distantes en tiempo y en espacio, obras creadas con intencionalidades e intereses distintos, obras que se consumen de modo completamente diferente por el mote que las clasifica: lo científico y lo artístico. Es en este pequeño ejercicio, que descubriremos cómo es que éstas, tal y como se dijo anteriormente, comparten el corazón, y son motivadas por la mirada. Este corpus de imágenes es de dos corrientes formales completamente distintas: las primeras, son ceras realizadas aproximadamente en 1880 en el Taller de Raymond Vasseur Tramond en París, Francia, y algunas de las cuales se resguardan en el Palacio del Museo de Medicina: y las segundas son experimentaciones artístico-científicas realizadas en 2013, por la artista inglesa Mellisa Fisher.

Taller Vasseur Cera Antómica, ca. 1880

Hemos de iniciar tratando de responder ¿por qué unir estos dos grupos de imágenes bajo la categoría de lo microbiano? Pues bien, en principio, lo microbiano hace referencia a aquellas formas de vida que no son reconocibles más que a un nivel microscópico, estos pueden ser virus o bacterias que se multiplican y prosperan en ciertos ambientes. En el caso de estos objetos aquí presentados, el motivo de las obras es justamente descubrir qué es eso que está pasando con esos microrganismos.

Iniciemos por las ceras anatómicas, que hoy en día siguen causando tanta admiración y en ocasiones animadversión. Las ceras anatómicas del Taller Vasseur, son el registro de un momento muy importante en la docencia de la práctica médica. Estas ceras servían como una guía para reconocer los padecimientos que podría presentar un paciente. Se tiene registro de que los estudiantes de medicina durante el siglo XIX tenían poco e incluso nulo acceso al estudio en cuerpo humano o en cadáveres, por lo que el uso de materiales didácticos que permitieran enriquecer su proceso formativo era muy importante, tal es el caso de estas ceras anatómicas.

Las ceras podían tener como intención presentar la anatomía del cuerpo, describir el funcionamiento de algún órgano o bien mostrar los signos de las enfermedades, estas últimas generalmente llamada ceras anatómicas de dermatología, fueron las que en 1873, el médico Rafael Lucio, comisionó al taller de Raymond Vasseur Tramond, alumno de la escuela de escultura en cera en Rouen, Francia. El interés del Dr. Lucio, era debido a que él mismo había hecho una profunda investigación en torno a la lepra, descubriendo incluso las diferencias que ésta representaba, hoy en su honor a la lepra manchada se le conoce como Lucio.

Las ceras son particularmente impactantes dado que representan de la forma mas realista posible la figura humana: torsos, extremidades, órganos reproductivos y rostros infestados de pústulas, chancros, abscesos, salpullidos, etc., son la evidencia de la enfermedad. En palabras de Alicia Bazarte, éstas también eran llamadas “carne para sabios” o “carne de cera”, con lo que se comprobaría que el acceso a estas figuras era sólo para algunos cuantos, mostrar la enfermedad y del cuerpo decrepito, no podía estar al alcance de todos, podría generar pánico, horror. En un reciente estudio que se realizó a una de las piezas del taller Vasseur, se descubrió que utilizaban huesos y pelo humano para poder generar más impacto y hacer una justa reproducción del sujeto, también se descubrió que tienen altos índices de mercurio, tal vez previendo que estas ceras, no fueran el caldo de cultivo para una nueva infección. En conclusión, las ceras anatómicas de Vasseur, fueron creadas para observar cómo tomaban lugar los microrganismos: las ceras son el culmen de la enfermedad.

Mellisa Fisher De la serie Micobial Me, 2013

En contraste, a mas de 100 años de distancia, Mellisa Fisher, artista inglesa, colaboradora en ciencia e ilustradora, sintió una enorme curiosidad por reconocer esa vida microbiana, pero entendiendo ésta, como una forma de descubrir la vida y comprender la capacidad de preservarse, de multiplicarse y manifestarse. Para ello, la artista realizó una serie titulada “Microbial me”, en la cual se integran los Retratos Microbiológicos, El Rostro de la Verdad y Visión Amplia. La serie consiste en la reproducción de su rostro en agar, (el agar es el caldo de cultivo) y colocó una serie de células, las cuales se fueron desarrollando de diferente manera, cada tanto la artista registraba el proceso, las modificaciones y las formas que aparecían en su rostro.

Estos rostros estaban acompañados de pequeñas figuras humanas, las cuales también eran invadidas por los microrganismos, las piezas vivas se exponían y la sorpresa es que el visitante no vio nunca la misma pieza, dado que en ocasiones los cambios eran tan dramáticos y disimiles que solo se hacía muestra de la dificultad de entender la vida. Las piezas experimentales resultaron en interesantes formas cromáticas, las cuales en ocasiones invadían los labios, o los ojos, y en ocasiones invadían todo. Así, las piezas de Fisher no son el culmen de la enfermedad como las ceras de Vasseur, estas piezas son el proceso. No obstante, los dos llegaron a resultados formales muy similares, solo basta dar una mirada a las imágenes para quedar sorprendido.