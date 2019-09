México intenta parar subasta en Francia de arte precolombino

El Gobierno mexicano anunció este martes que ha presentado una denuncia en Francia para intentar paralizar la venta el miércoles en París de una colección de arte precolombino, de la que se cree que el 95 % de piezas procede del patrimonio cultural mexicano.



El embajador mexicano en Francia, Juan Manuel Gómez-Robledo, indicó en conferencia de prensa que la demanda fue interpuesta la semana pasada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la autoridad competente en la materia, ante la Fiscalía general gala.

Con ese paso buscan solicitar que se verifique si la Interpol tiene registrado algunos de esos bienes como robados, que se detenga la venta y, en el marco de un tratado bilateral de asistencia jurídica en materia penal, que Francia aplique a petición de México el derecho mexicano en este caso.



La subasta está organizada por la casa Millon e incluye 122 piezas, en parte propiedad del matrimonio de coleccionistas Manichak y Jean Aurance, y tiene máscaras y figuras cuyo precio estimado se eleva en algunos casos a los 80 mil euros (88 mil 292 dólares)



El embajador destacó que el peritaje efectuado a las piezas anunciadas en el catálogo determinó que el 95 % procede del patrimonio cultural mexicano, mientras que hay otras atribuidas a Colombia o Guatemala.



México, según Gómez-Robledo, "actúa en tanto que guardián del patrimonio de civilizaciones antiguamente establecidas en el territorio actual mexicano", y aunque ha solicitado a Millon anular su venta "como un primer paso para la restitución de las piezas a México", asegura que no ha obtenido respuesta.



Las autoridades mexicanas añadieron que también han invitado a Francia a firmar la convención del Consejo de Europa sobre infracciones que afectan a bienes culturales, que México ratificó el año pasado.



El representante mexicano en Francia apuntó que el comercio de ese tipo de obras "crea las condiciones propicias para el recrudecimiento del pillaje de esas piezas por parte del crimen organizado y estimula la falsificación al banalizar bienes de un valor inestimable para los pueblos autóctonos".



De hecho, algunas piezas de la subasta, según advirtió, podrían ser falsificaciones "de fabricación reciente".



México confía en que el Gobierno francés actúe, principalmente por el cambio de política expresado por el presidente, Emmanuel Macron, en noviembre de 2017 en un discurso en la Universidad de Uagadugú, donde dijo no podía aceptar "que gran parte del patrimonio cultural de varios países africanos esté en Francia".



"Hay elementos comunes. Abrigamos la esperanza de que haya una mejor cooperación a partir de ahora", indicó el embajador, que avanzó que si no consiguen detener la subasta seguirán buscando "la cooperación de Francia a través de todos los mecanismos bilaterales e internacionales al alcance".