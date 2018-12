De Tavira y Sabido llegan al microteatro

Sin dejar de supervisar el trabajo escénico de sus compañeros Arturo Beristain y Judith Inda, el director Luis de Tavira debutó en la rama del microteatro con la obra El Diablo del dramaturgo Juan Villoro.



Bajo el título de Al Teatro con el Diablo con el apoyo de EFI Teatro con un presupuesto de dos millones de pesos, se preparó el estreno de 13 mini montajes escritos y dirigidos por los mejores de los últimos tiempos en México, con los que se hará una temporada que durará hasta el próximo 6 de enero de 2019.

A su paso por la alfombra roja, De Tavira confió en entrevista que con su trabajo de director de escena, “con cada historia persigo construir un espejo en el que el espectador se encuentre así mismo en su acontecer cotidiano”.

En torno a su experiencia de dirigir a los actores para un trabajo escénico de 15 minutos, que en una noche dramatizan seis veces, el director señaló: “Me alegra el hecho de que he respondido con mi trabajo de dirección de escena con El Diablo y me da gusto también experimentar en lo que se llama Microteatro, que finalmente es teatro para disfrutarse para escasos teatrófilos en una especie de mini representación”, detalló el papá del actor José María de Tavira, estelar de la tele serie Rosario Tijeras 2.

MIGUEL SABIDO, EL MAESTRO DE LAS PASTORELAS

El también escritor y director de escena teatral, Miguel Sabido que encabeza Al Teatro con el Diablo estrenó Pastorela de pastores sentados, con las actuaciones principales de Juan Ignacio Aranda como El ángel, Lisbi Cuéllar, María cargando al Niño Jesús y Elsy Jiménez como La Diablita y Ermitaño.

“Escribí esta obra especialmente para esta temporada. En realidad no me llevó mucho elaborarla, sin embargo, me costó trabajo sintetizarla, porque anteriormente hice una Pastorela La adoración de los reyes magos, con 300 actores en el escenario. Y en Roble 3, sólo me dieron un escenario de cuatro metros de ancho y cuatro actores solamente. Entonces me inspire en la pequeñez infinita del espacio. Por eso lo acepté, porque fue un reto para mí, porque nunca había hecho este tipo de teatro”.

A estas dos propuestas se suman Algún día de la Humanidad ya no existirá, del dramaturgo Martín López; Divina Trinidad, de Bárbara Colio; En guardia, escritor y director Flavio González; El placer del éxtasis de Verónica Musalem y dirección de Silvia Ortega; No crucen, peregrinos de Alejandro Román; Corazón rojo de Conchi León; Libro de María de Luis Mario Moncada; Esperando al pastor de Cutberto López; Oráculo de Luis Ahyllón; Afrodisiaco de Elena Guiochis y Dios es un buen tipo de David Gaitán.