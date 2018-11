Miguel Prieto pide no encasillar la música de orquesta

El próximo 11 de diciembre, Carlos Miguel Prieto será distinguido como Director del Año 2019 en la quinceagésima octava ceremonia de los Premios Anuales Musical America, distinción que lo honra, además lo motiva a continuar a la vanguardia en la batuta. La versatilidad ha sido uno de sus sellos característicos.

“Lo que siempre para mí ha sido importante es no encasillar a una orquesta a un ámbito, pero tampoco olvidar a la música clásica”, expresó Prieto y como prueba de lo anterior, el pasado fin de semana presentó La historia del soldado, de Igor Stravinski, con La historia de un violinista, de Wynton Marsalis, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Cabe destacar que el galardonado es ingeniero de profesión, músico por herencia y vocación, así como violinista, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), de la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), y director artístico de la Orquesta Juvenil de las Américas.

Prieto, quien con la OSM ha presentado conciertos familiares con la música de John Williams (Star Wars). manifestó en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) su sentir sobre el galardón que recibirá en Carnegie Hall, en Nueva York, en la fecha señalada.

Foto: Cortesía

“Estoy muy orgulloso y contento. Es un reconocimiento de enorme importancia en las orquestas y la música clásica. Fue una sorpresa inesperada que acepto en nombre de las organizaciones que encabezo, que me han tenido fe durante más de una década. El trabajo de un director es individual en parte, pero también colectivo, por eso lo comparto con mucho gusto”. Detrás de este reconocimiento, para el de la batuta lo que hay “es una cantidad enorme de trabajo. Tengo alrededor de 120 conciertos cada año, eso significa mucho esfuerzo, pero también mucha satisfacción de ir por todas partes del mundo aprendiendo”.

Prieto mencionó que no equivocó su camino al dedicarse a la música. “Yo estudié ingeniería y en su momento tuve algo de duda, pero después de años de trayectoria estoy convencido que no me equivoqué al escoger este camino”, señaló el director de orquesta y a pregunta expresa destacó que recomienda a las nuevas generaciones que quieren tocar un instrumento clásico. “Yo no doy lecciones a nadie pero si algo puedo recomendarles es que si tienen la pasión por la música y el talento, no duden en seguir por ese trayecto”, comentó Carlos Miguel Prieto para posteriormente hablar de cómo vislumbra el panorama de la cultura en la transición de gobierno en nuestro país.

“Mi esperanza es que haya continuidad, lo que hace una orquesta o compañía de teatro son proyectos en los que hay que invertir. Quien esté a cargo seguramente tendrá una pasión por la cultura y las artes”. Respecto a cuál es el género musical que más le agrada, dijo “Oigo mucho jazz porque vivo parte del año en Nueva Orleans. Me gusta el teatro musical. Tengo hijos chicos y escucho lo que ellos oyen, pero cuando voy solo en el coche, no”.