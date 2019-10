Mis obras son como personas sin hogar: Jaume Plensa

Al artista catalán Jaume Plensa (España, 1955), le gusta pensar que las obras que él construye son como “sin hogar”, que van de un lado a otro y pertenecen al espacio público en el cual le gusta conectar con la gente y provocar sensaciones, más allá de la dimensión de las propias piezas.

Es la primera vez que el escultor expone en un recinto de nuestro país y desde ayer se puede ver su monumental Detrás del muro (Behind the Walls), en el Museo Nacional de Arte (Munal) de la Ciudad de México, que llega del Centro Rockefeller de Nueva York donde estaba expuesta.

Por la mañana, ya se podía apreciar la escultura de resina de poliéster y polvo de mármol en el Patio de los Leones del mencionado espacio museístico, donde Plensa ofreció un conservatorio, con la presencia de Carmen Reviriego, comisaria de la exposición.

“Estas piezas que yo construyo son como un homeless, que son públicas, no acaban de encontrar su casa y son muy importantes en mi obra porque van siendo como un termómetro de la temperatura de mi creación y de la comunidad conmigo, y gracias a esta exposición en el Munal he podido verificar que igual la medida, la escala y el peso no tiene ningún valor, que éste se encuentra más bien en este estado de ánimo que puede compartir una comunidad con la otra”.

No obstante, el artista plástico se congratuló de que Detrás del muro (Behind the Walls) -que se basa en unas grandes manos que cubren un rostro etéreo- se encuentre en el patio de recinto que se ubica en Tacuba 8, en el Centro Histórico que recibe a un gran número de personas, a quienes están dedicadas sus obras.

“Mi gran preocupación no es la arquitectura. Yo he colaborado mucho con arquitectos. Mi gran inquietud es la gente, la humanidad, el ser humano, estos pequeños como hormiguitas que vemos por la calle delante de gigantescos edificios, que dicen conforman la personalidad de nuestras ciudades.

“Yo me enfado un poco porque la personalidad de una ciudad es la gente que la habita, por supuesto que necesitamos arquitectura, pero no como finalidad, es un medio más, yo creo mucho en la comunidad humana, que se va transformando en una forma orgánica”, expresó el escultor de fama mundial.

Porque el arte de Plensa ha estado en algunos de los escenarios más importantes del mundo: en el caso de Behind the Walls en el Rockefeller Center de Nueva York, Crown Fountain en el Millenium Park de Chicago, Breathing en el exterior de la BBC de Londres y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y, recientemente, Carmela en el Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Por otro lado, durante el encuentro, los organizadores de la exhibición destacaron que la presencia escultórica de Jaume Plensa va de la mano con la colección de arte del siglo XX en el Munal, donde uno de los ejes fundamentales de la curaduría apunta al despertar de la modernidad nacional y los hitos de la Escuela Mexicana de Pintura, alimentados por la vanguardia europea, como el caso de David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo, entre otros.