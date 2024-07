MTV News desecha toda su historia musical

MTV News ha retirado todo su archivo digital, lo que hace que miles de noticias, perfiles, entrevistas y otros artículos editoriales que datan de 1996 ya no sean accesibles en la web.

Un año después de que Paramount Global, la empresa matriz de MTV, cerrara su plataforma como parte de un despido general más amplio de la empresa, el archivo del sitio fue desconectado en su totalidad.

Te puede interesar: Reseña: The Rolling Stones, "Hackney Diamonds"

De acuerdo con Alex Young, del portal especializado en noticias de la industria Consequence of Sound, esta decisión pudo ser motivada, al menos parcialmente, por la falta de voluntad de Paramount de pagar el seguro E&O (errores y omisiones) y los costos de licencia asociados (como los de Getty Images) a perpetuidad.

“Cada contenido publicado en un sitio como MTV conlleva un cierto riesgo. ¿Hay alguna frase que sea inexacta? ¿Una reseña negativa contiene algo que un artista podría interpretar como difamatorio? ¿Alguna fotografía o un vídeo sin la licencia adecuada? Para un sitio tan grande como MTV News, esos costos probablemente eran astronómicos que pueden quedar fuera del balance de la empresa”, dijo Young.

“En cambio, los escritores que dedicaron cientos de miles de horas acumuladas a escribir para MTV News durante los últimos 30 años, ahora dependen de Wayback Machine para guardar cualquier clip para su propio archivo personal, y una importante reliquia de la historia de la música se ha perdido en el éter”, añadió.





Es vergonzoso… . Décadas de material de investigación sobre la historia de la cultura pop desaparecieron

- Brian Hiatt. Escritor senior de Rolling Stone





Actualmente el sitio www.mtv.com/news redirige al home de mtv.com, donde sólo se lee la leyenda: “Sigue viendo tus programas favoritos de MTV.

Aunque los episodios de la mayoría de las series de MTV ya no están disponibles en este sitio web, puedes ver MTV a través de tu proveedor de TV. También puedes registrarte en Paramount+ para ver muchas temporadas de programas”.

Todas las redes sociales asociadas a la marca MTV News siguen abiertas, pero dejaron de estar activas en mayo de 2023, tras el despido masivo de la empresa.

Cultura [Entrevista] The Brian Jonestown Massacre: La nueva protesta es la reflexión

Excolaboradores lamentan cierre

Antiguos empleados de MTV News publicaron en las redes sociales sobre el cierre del sitio y la limpieza de los archivos. “Entonces, mtvnews.com ya no existe. Ocho años de mi vida se han ido sin dejar rastro”, posteó en X Patrick Hosken, ex editor musical del portal. “Todo porque no encajaba con los resultados de algunos ejecutivos. Exasperante es una palabra demasiado pequeña”.

“Es repugnante ver todo el archivo @mtvnews borrado de internet”, dijo en X Crystal Bell, editora cultural de Mashable y exdirectora de entretenimiento de MTV News. “Décadas de historia de la música desaparecieron... incluidas algunas muy tempranas historias del k-pop”.

“Esto es vergonzoso. Han borrado por completo el archivo de MTV News”, lamentó Brian Hiatt, escritor senior de Rolling Stone. "Décadas de material de investigación sobre la historia de la cultura pop desaparecieron, ¿por qué?"

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Aunque algunas personas notaron que los artículos de MTV News aún pueden encontrarse a través de servicios de archivo de Internet como Wayback Machine, según Hiatt, los artículos más antiguos de MTV News no aparecen a través de esa opción.

MTV News comenzó a finales de los años 80 con “The Week in Rock”, un programa presentado por Kurt Loder, quien fue el primer presentador de la marca.