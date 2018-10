Muere Charles Aznavour a los 94 años, el Frank Sinatra francés

Francia.- El cantante francés de origen armenio, Charles Aznavour, uno de los mayores mitos de la canción francesa, falleció hoy a los 94 años de edad, anunciaron fuentes próximas al artista.

Según el servicio de prensa del cantante, Aznavour falleció la noche pasada en su casa ubicada en les Alpilles, sur de Francia.

Aznavour ha fallecido luego de suspender recientemente, tras romperse un brazo por una caída, una gira que realizaba por varios países y que terminó en Japón.

El artista tenía previsto dar un concierto el próximo 26 de octubre en Bruselas, Bélgica, y otros dos en París, en noviembre y en diciembre, y después una gira por toda Francia.

La muerte del mítico intérprete de “La bohéme” (La bohemia) causó conmoción en Francia en donde todos los medios abren sus noticieros con el fallecimiento del considerado “monumento de la canción francesa”.

Encarnaba el espíritu francés en su dimensión más universal

declaró el ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer.

Foto Reuters

Se espera que en las próximas horas se pronuncie sobre su fallecimiento el presidente francés, Emmanuel Macron, entre otras personalidades del país europeo.

Aznavour es el cantante francés más conocido en el mundo y uno de los últimos grandes intérpretes de la denominada canción francesa que permanecía en vida.

Charles Aznavour, el Frank Sinatra de Francia

El cantante Charles Aznavour, llamado el Frank Sinatra de Francia, construyó en ocho décadas una exitosa carrera musical que lo colocó en la cima de la fama como el embajador de la canción francesa.

Hijo de padres armenios, Shahnour Varinag Aznavourian, por su nombre real, nació en París el 22 de mayo de 1924 y desde los nueve años incursionó en el mundo de la música, mientras que, en el teatro, interpretó diversos papeles infantiles desde los 11 años.

Las primeras presentaciones públicas fueron en bailes armenios, donde su padre y su hermana mayor, Aida, cantaban y Charles bailaba; tocaba el violín en las calles y a los 17 años conoció al compositor de jazz, Pierre Roche, con quien formó el dúo Roche y Aznavour, con el que comenzó a construir su carrera.

Comenzó su carrera en pequeños bares de París en los años 40 y 50, como lo hicieron, entre otros, Edith Piaf, Maurice Chevalier y Charles Trenet.

Después escribir varios éxitos para Piaf y Juliette Greco, su carrera despegó a través de sus actuaciones en lugares tan famosos como el Olympia de París o el Carnegie Hall de Nueva York y su presencia magnética, que le merecieron álbumes de oro y giras mundiales.

Con su talento conquistó al público estadunidense y, más tarde, recorrió el mundo con su música; en 1994 grabó con Frank Sinatra el clásico “You make me feel so young”, para el álbum “Duets”.

El intérprete de "La Bohème", también descrito como el Frank Sinatra francés, grabó más de mil 200 canciones, actuó en 80 películas, hizo 294 álbumes, obtuvo centenares de discos de oro, platino, de diamante y dio miles de conciertos en 94 países.

Artistas como Elton John, Bob Dylan, Plácido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli y Ray Charles han interpretado sus temas, entre ellos “La Mamma”, “La Bohème”, “What makes a man”, “Take Me' o 'See Me Already”, entre otras.

En 2009, Armenia lo nombró embajador en Suiza, donde el cantante residió por algunos años; también fue embajador de la UNESCO y delegado permanente de Armenia en 1995.

Aunque Aznavour realizó una gira de despedida en 2006, siguió con presentaciones periódicas durante varios años más, incluso tenía previsto dar un concierto el próximo 26 de octubre en Bruselas, Bélgica, otros dos en París en noviembre y diciembre.