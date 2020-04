Muere Rifat Chadirji, padre de la arquitectura moderna iraquí

El padre de la arquitectura iraquí moderna, Rifat Chadirji, murió el viernes por la noche a los 93 años, víctima del nuevo coronavirus en Gran Bretaña, donde residía, anunciaron este sábado autoridades y especialistas.

Chadirji, que también fue fotógrafo, participó en todas las obras monumentales de Irak entre 1950 y 1980. Es, por ejemplo, el arquitecto del Monumento a la Libertad, que domina la plaza Tahrir, epicentro de la reciente revuelta popular iraquí en Bagdad.

También diseñó la sede de la Compañía Nacional de Seguros de Mosul, recientemente demolida. Desde este edificio los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) lanzaban al vacío a quienes acusaban de homosexualidad.

The passing of my friend and architect Rifat Chadirji is a loss for Iraq and humanity. He was a model for devotion to national architectural identity, and his legacy reflects how architecture can define cities and nations.

May he rest in peace. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/4xzPk3Rc4k — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) 10 de abril de 2020

El presidente iraquí Barham Saleh lo definió como "una de las mayores voces modernas de la arquitectura iraquí y mundial". El primer ministro en funciones, Adel Abdel Mahdi, dijo que deja "una huella y una escuela para generaciones de artistas y arquitectos".

"Desaparece una gigantesca figura del Irak del siglo XX, de las que sólo se cuentan con los dedos de una mano", afirmó a la AFP Caecilia Pieri, investigadora asociada del Instituto Francés del Medio Oriente (IFPO).

Nacido en una familia patriótica de Bagdad en 1926, Chadirji estudió en Londres y regresó a su ciudad natal en 1952. Allí, el primer ministro Abdelkarim Qasem, que acababa de dar un golpe de Estado contra la realeza, le encarga construir un monumento al soldado desconocido en la plaza Firdaous.

Yesterday the world lost one of the greatest living architects, the legendary Rifat Chadirji who was born in Baghdad in 1926. There is so much to say about him that I felt overwhelmed even starting a thread. Where does one start?



Photo by Paul Taggart / WPN, Lebanon 2008 pic.twitter.com/4dsk1myayK — سلطان سعود القاسمي (@SultanAlQassemi) 11 de abril de 2020

Tras su llegada al poder en 1979, Sadam Husein lo hizo destruir para reemplazarlo por una gigantesca estatua de sí mismo, cuya caída hace 17 años simbolizó el fin de su régimen. Entonces, el dictador envió a Chadirji a la terrible prisión de Abu Ghraib.

Irónicamente, abandona su celda después de 20 meses porque el mismo dictador pidió que le trajeran al mejor arquitecto del país para preparar Bagdad para una conferencia internacional.

Rifat Chadirji (b.1926), the pioneering Iraqi architect, passed away in London of Coronavirus infection. A thinker, author, critic, & rationalist architect with a refined aesthetic sensitivity, he combined traditional elements & constructivism in ultra-modernist compositions. RIP pic.twitter.com/sl1bZrVPBm — Nasser Rabbat (@nasserrabbat) 10 de abril de 2020

Después de un largo exilio en Beirut y otros lugares, regresó a Irak en 2009 y descubrió un país devastado por décadas de guerra, embargo internacional y mala gestión del Estado, que hizo que infraestructuras y edificios estuvieran muy deteriorados.