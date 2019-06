Noé Hernández va por más en los Ariel

Como un halago, pero también como una oportunidad para impulsar su carrera actoral es como Noé Hernández percibe su quinta nominación a los Premios Ariel. El protagonista de Ocho de cada diez, aspira a conseguir su tercera estatuilla gracias a su trabajo en esta película donde fue dirigido por Sergio Umansky y compartió créditos con Daniela Schmidt.

“De mi parte hay un incentivo por esta nominación, pues me halaga por los compañeros que votaron por mí. También se trata de mi tercera nominación como protagónico, que nunca me lo he ganado en esa categoría, así que esto es un impulso para ver si ahora me lo llevo”, explica el histrión que por este mismo trabajo ganó el Premio Mezcal de Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2018.

Noé Hernández espera que esta nominación pueda darle más visibilidad a la cinta y poder estrenar pronto en salas comerciales, “pues considero que es un tema pertinente por el nuevo cambio de gobierno, donde esperábamos que hubiera alguna transformación y al final del día seguimos con esta inseguridad y falta de justicia que no llega a las plazas más desprotegidas”.

Ocho de cada diez refiere el número de crímenes que ocurren en México y que no son reportados ni investigados, “que se quedan en la orilla esperando que la justicia llegue, que se haga en algún momento”, explica Hernández.

La tirisia y 600 millas son las dos películas por las que Noé Hernández ganó previamente el Ariel de Coactuación Masculina en 2015 y 2016. Mientras que su trabajo en Miss Bala y Tenemos la carne, en 2011 y 2017, le otorgaron sus otras dos nominaciones.

Esta quinta mención otorgada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) tiene un significado especial para Hernández por los actores con los que comparte terna: Baltimore Beltrán, Gael García Bernal, Luis Gerardo Méndez y Damián Alcázar, este último una de sus inspiraciones como actor y de quien recibió varias enseñanzas en un curso que tomó con él.

“Damián Alcázar es un gran referente del cine mexicano y admiro mucho su trabajo y entrega, la forma en que aborda sus personajes, el trabajo detrás que es muestra de una disciplina indispensable. Para mí él es un maestro, un ejemplo. Tiene un gran trabajo en la película De la infancia y creo que siempre será una referencia para los actores”, comenta.

Finalmente, Noé Hernández espera que esta nominación le abra más oportunidades como actor, “que lleguen los personajes protagónicos, porque van dos años que no realizo ninguno. Ojalá y el Ariel también nos dé un impulso para ver si los productores o directores se animan”, dice.

La ceremonia de los Premios Ariel se realizará el lunes 24 de junio en la Cineteca Nacional y se transmitirá por Canal 22 para el Valle de México y algunas televisoras locales como Radio y Televisión Zacatecas.