⁠Nohoch Mul: la monumental pirámide maya de Cobá que es más grande que Chichén Iztá

El mundo maya prehispánico era antiguo y muy extenso, antes de la llegada de los españoles nacieron, se desarrollaron y colapsaron múltiples ciudades, como fue el caso de Cobá, asentamiento donde habita la gran pirámide de Nohoch Mul, más grande que el castillo de Kukulkán en Chichén Itzá.

La milenaria ciudad de Cobá (agua picada) surgió durante el 100 a. C. y cayó el 1450 d. C. aproximadamente, una de sus grandes particularidades es que es de los pocos asentamientos prehispánicos que aún conservan su nombre original, esto de acuerdo con las inscripciones talladas en los monumentos. Como solía suceder con las ciudades mesoamericanas antiguas, inició como pequeñas aldeas dedicadas a la agricultura y a la caza como modo de subsistencia.

Con el paso de los siglos, se convirtió gradualmente una de las ciudades mayas más importantes de la región conocida como tierras bajas mayas del norte. Cobá estaba rodeada por cinco lagunas y en su momento más dominante llegó a poseer un extenso territorio además de levantar 50 caminos, conocidos como sacbé, es decir, camino blanco.

Cultura Chichén Itzá: UNAM busca probable cámara oculta en el Castillo de Kukulkán

¿Qué relación tiene Cobá con Chichén Itzá?

En Cobá se levantaron desde conjuntos ceremoniales, administrativos y habitacionales. Sin mencionar que los caminos blancos construidos les permitió dominar la zona.

Con su consolidación como ciudad poderosa en la región, comenzó construir edificios monumentales, estelas y paneles, además de aliarse comercial y políticamente con ciudades del Petén guatemalteco, del Golfo y centro de México. Incluso tuvo una rivalidad directa con otra gran ciudad, Chichén Itzá.

La rivalidad con la gran Chichén Itzá comenzó aproximadamente durante los 900 o 1000, siendo Cobá la ciudad derrotada, lo que inició su década de cierta decadencia pues fue confinada a un plano político secundario, no obstante, siguió siendo un importante centro religioso y comercial.





⁠Nohoch Mul: la monumental pirámide maya de Cobá que es más grande que Chichén Iztá. | Foto: INAH





Gran montículo de Nohoch Mul

El Grupo A de Nohoch Mul se caracteriza por contar con un pequeño número de edificios, aunque son los más grandes del asentamiento. "Nohoch Mul" se traduce del maya como "gran montículo", el cual se relaciona con la estructura principal, la más alta de todo Cobá que, pues tiene una altura de 42 metros, mientras que el Castillo de Kukulkán tiene una altura de 24 metros.





Coba is one of our favorite places in Riviera Maya, its main pyramid, Nohoch Mul is one of few you are still allowed to climb 😍#MexicoForYou



🎥: alexvizeo pic.twitter.com/ux1vboHGcC — Xcaret Expeditions (@XCExpedition) May 13, 2020







La estructura principal cuenta con dos escalinatas en su frente, una que llega hasta la parte superior y otra paralela que llega a un cuarto abovedado un nivel más bajo. La construcción se compone de un basamento de siete cuerpos de esquinas redondeadas, con un templo superior cuyas características arquitectónicas son las más tardías de la región, y cuyos rasgos comparte con sitios de la costa oriental de la penínsulaExplica el sitio web del INAH









Cabe mencionar que sólo tres han sido explorados y están abiertos al público para visitarse. Además de gran montículo, también se encuentra "la iglesia", el segundo edificio más grande de Coba.





La iglesia. | Foto: INAH





¿Qué pasó con la ciudad de Cobá?

Se desconoce la razón precisa por la que Cobá fue abandonada por su población, pero se cree que la ciudad colapsó por el deterioro de su ecosistema provocado por su propia población. Destacar que a pesar de su derrota ante Chichén Itzá, su ciudad rival cayó antes.

De hecho a la llegada de los españoles la ciudad ya estaba completamente abandonada y "devorada" por la jungla, incluso tras la conquista siguió en ese estado, hasta que en 1842, el explorador John Lloyd Stephens volvió a dar noticia de ella en 1842.

Sin embargo, fue hasta 1891 que Teobert Maler compartió la primera fotografía de uno de sus templos y hasta 1926 que se realizaron investigaciones académicas impulsadas por la Institución Carnegie de Washington.





¡La belleza de Nohoch Mul conquistará tus sentidos! 😍#RivieraMaya #CaribeMexicano pic.twitter.com/SPi01VTZYJ — Riviera Maya (@RivieraMaya) January 4, 2019





En 1972, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó obras de exploración y rescate para abrir Cobá a la visita pública.

Finalmente, si te interesa visitar la ciudad maya de Cobá, puedes visitar el sitio de lunes a domingo en un horario de 8 a 17 horas. La entrada tiene un precio de $95 pesos y con entrada libre para estudiantes, profesores y adultos mayores con credencial del INAPAM.