Nuestros fines no son oficialistas: INEHRM

Félipe Ávila, director general adjunto de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), aclaró que la dependencia pretende incluir los periodos importantes de la historia del país sin fines oficialistas.

Lo anterior, a raíz de la polémica que se ha generado por la petición a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de modificar los considerados 5 y 6 del Decreto del 19 de mayo de 2006, para analizar los recientes sucesos en la nación mexicana, lo que ha trascendido, es una ley a modo para que el actual mandatario , Andrés Manuel López Obrador pase a la historia como el gran transformador del territorio mexicano.

"Lo que nosotros estamos solicitando a la presidencia es que se incluyan las grandes transformaciones que han ocurrido en la historia de México, desde la invasión de la conquista, hasta la época contemporánea, nos parece muy importante, como lo ocurrido en la Guerra Fría y la historia del tiempo presente como el 68, la insurgencia del EZLN, así como otras transformaciones".

El doctor en Historia por El Colegio de México y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aclaró "no es que se pretenda reescribir la historia, el gobierno no tiene esas intenciones, ni el instituto tampoco, lo que queremos hacer en cuanto a nuestras funciones se refiere, es la difusión de la historia de México, pero en un ámbito de acción más amplia, el INEHRM se ha caracterizado por ser incluyente, abierto, no tiene la intención de hacer una historia oficial, ni mucho menos, aquí damos voz a todos".

Al también integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se le interrogó acerca de, desde el rigor de los historiadores, ¿qué se puede considerar histórico?: "Es cualquier acontecimiento, proceso, personaje que logra dejar huella en la evolución de un pueblo, una sociedad, un grupo, lo que es significativo, son acontecimientos y procesos importantes".

Ávila negó que se pretenda cambiar el nombre del instituto como se ha especulado justamente para que el gobierno de AMLO se incluido en la historia y respecto a cómo va el trámite de la modificación solicitada, informó: "Es una propuesta que hicimos básicamente como funcionarios públicos y está en proceso".