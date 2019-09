Ofrecerá OFUNAM show al estilo clown

Hoy, La boda de Mandolina Clavija, se efectuará en la Sala Nezahualcóyotl y tendrá como cómplice de esta unión a la Orquesta Filarmonica de la UNAM, (OFUNAM), que con música clásica acompañará a Pimpolina Clown.

Gerson Martínez será el presentador de este espectáculo donde Andrea Christiansen, interpreta a la simpática payasa quien aparecerá en escena para hacer reír a niños y adultos con su ingenio, que ha resultado aleccionador y en este caso, será por medio de los instrumentos musicales.

"La propuesta es diferente a las obras didácticas que estamos acostumbrados a ver, como la línea de Pedro y el lobo. El eje de este concierto es la orquesta. La historia que va a ocurrir, parte de los instrumentos mismos. Los protagonistas son la familia de las cuerdas. Es una mandolina que va a contraer matrimonio en el escenario, siempre con el objetivo de encontrar una nueva manera de acercar a los niños con la música clásica".

Así lo explicó Andrea en entrevista e informó que La boda de Mandolina Clavija, que también tendrá una función el domingo, es una historia original que ella escribió de una puesta en escena "que tenía yo como clown, con la mandolina y ahora la he desarrollado con la orquesta".

El reto de integrar a la OFUNAM con el clown, la actriz dijo que es un desafío “enorme, que me emociona y me motiva muchísimo. Es la primera vez que voy a hacer un espectáculo con el prestigio y la calidad que tiene la orquesta de la universidad y en la Sala Netzahualcóyotl ¡qué es muy grande!, algo muy difícil para un actor, porque este espacio no está pensado para el teatro, sino para la música".

Unir sonido y el colorido de Pimpolina, la entrevistada explica que no es algo nuevo, porque, mencionó para finalizar: "desde siempre los payasos hemos trabajado muy ligados a la música. Las rutinas de musicales más antiguas son de payasos. Los instrumentos han sido grandes compañeros de los clowns. Lo que importa es exaltar la imaginación y la creatividad, con el pretexto de esta historia que construimos. Llamar la atención de los niños, que vean lo fácil que es acercarse a los sonidos clásicos".