Paco Ignacio Taibo II, aún sin decisión sobre dirigir el FCE

Después de la revelación de un video del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se escucha que le pide al escritor Paco Ignacio Taibo II le resuelva ser el próximo titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), tras la renuncia a la invitación al cargo de la escritora Margo Glantz, el autor de "Días de combate" expresó que todavía no ha dado una respuesta afirmativa al próximo gobernante de México.



No hay decisión, sin comentarios, tengo que hablar con Andrés Manuel

Así lo declaró el literato y promotor cultural al acudir al conversatorio con alumnos del Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, donde los reporteros no se quedaron conformes con la escueta respuesta, por lo que Taibo II respondió de forma contundente:

No me vas a poder sacar agua de las piedras, no tengo comentarios.

Acerca de la grabación que fue captada por un diario de circulación nacional momentos antes de montar una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas en memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, se ve cuando López Obrador saluda a Taibo II y en el audio se escucha: “¿Quién mejor que una gente como tú que sustituya a José Carreño?”, el aludido periodista y académico es director del Fondo de Cultura Económica desde 2013.

¿Quién es Paco Ignacio Taibo II?

Francisco Ignacio Taibo, escritor, periodista de izquierda y activista sindical hispano-mexicano mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II. (Gijón, Asturias, 11 de enero de 1949), recientemente, en una conferencia de prensa que ofreció en la librería del Fondo de Cultura Económica en Colima, cuando acompañó a ese estado de la República Mexicana a la fracción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la instalación de la 59 Legislatura local, habló de las críticas ha sufrido el presidente electo López Obrador: “Andrés está siendo juzgado por lo que medio dice, por lo que dicen que dice y por los que nombró… yo digo: calma, juzguemos al gobierno de AMLO por sus hechos”, expresó Taibo en ese momento.

Es, entre otras muchas cosas, prófugo de tres escuelas superiores, participante del movimiento estudiantil del 68 y fundador del género neopoliciaco en América Latina, además de ser profesor universitario y fundador de diferentes publicaciones culturales.

Es autor de 19 novelas, tres libros de cuentos, libros de historia, varias antologías, libros de reportaje y crónica publicados en 21 países.

Recibió el Premio Nacional de Historia INAH (1986).