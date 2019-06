Pide Fiscalía informes sobre la obra La mesa herida de Kahlo

CUERNAVACA. Si bien no está documentado todavía si hubo robo del cuadro La mesa herida , de Frida Kahlo, o su ubicación exacta, la fiscalía ha solicitado informes a diferentes instituciones de arte como parte de las investigaciones que ha llevado a cabo; mientras tanto, el detenido deberá cumplir el plazo de 48 horas para acreditar su responsabilidad o cuántas personas más estarían involucradas y por qué había solicitado el apostillamiento de la obra. El fiscal Uriel Carmona destacó que intervinieron a petición de la autoridad estatal. “Efectivamente, tenemos allí un hecho con apariencia de delito, por eso estamos avocados a la investigación, no tenemos documentado todavía que el cuadro haya sido robado o sustraído, estamos solicitando los informes de las autoridades que manejan en el tema como el INBA y Cultura, para confirmar si esa pieza importante fue realmente sustraída de un particular o del Estado mexicano".

La investigación comenzó a partir de la situación legal de la pieza y deslindar responsabilidad de las personas que estaban solicitando el apostillamiento en la Dirección jurídica. La persona detenida deberá cumplir un plazo de 48 horas para deslindar la responsabilidad e incluso definir si hay otras que pudieran estar implicadas en la desaparición de esta obra.

"Como decimos, estamos buscando la hebra para recuperar esta obra de arte, que en todo caso es competencia de la federación, pero nosotros tenemos facultades para el inicio de la investigación, tenemos un antecedente que ese cuadro desapareció en los años 50 y esos datos estamos corroborando y si hay resultados estaremos informando", explicó el fiscal a los medios.