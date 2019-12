Polémica por Zapata "feminizado" atrae a miles de curiosos

Gustavo Jiménez, estudiante de arquitectura observa la obra La Revolución de Fabián Cháirez de la exposición Zapata después de Zapata en el Palacio de Bellas Artes, no repara en la cláusula que está debajo sobre la explicación del por qué se presenta al Caudillo del sur desnudo en un caballo y con tacones, donde la familia del héroe mexicano dice le parece "inadecuado".

"A mí en lo personal se me hace un cuadro excelente por su técnica y no creo que me afecte en la masculinidad en lo absoluto, al contrario, se me hace muy grato ver algo así en Bellas Artes, da la apertura a la inclusión y no nos quedamos con el estereotipo del Zapata macho", comenta Jiménez a El Sol de México.

Cultura Familia de Zapata permite que la pintura polémica "La Revolución" siga en exhibición

Al recorrer la exhibición que es un viaje visual a las representaciones del revolucionario a lo largo de 100 años y sus desplazamientos entre México y Estados Unidos, aparece un cuadro donde se ve el rostro de Zapata en el cuerpo de la caricatura de Speedy González, del artista Rubén Ortiz titulado Asesinato de Zapata con tiros verdaderos, el cual, parece no ofender a nadie.

Miguel Ángel Herrera quien es jubilado y proviene del estado de Hidalgo dice que acudió a la muestra porque le interesa la historia de México y sus protagonistas, pero no por la controversia de dicha pieza artística. En cambio Fabiola Castillo confiesa interesarse por la polémica que ha causado La Revolución “nos causa curiosidad, se me hace exagerada la polémica porque finalmente es arte y no se debe estigmatizar si esta bien o mal."