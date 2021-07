Poniatowska señala deuda de la 4T con la cultura en homenaje a Juan Soriano

Durante su participación en el homenaje a Juan Soriano en el Museo Morelense de Arte Contemporaneo –que recibió el nombre del homenajeado–, la escritora Elena Poniatowska opinó acerca de los años de gobierno que le restan a Andrés Manuel López Obrador y señaló que la administración federal deberá impulsar la cultura, pues hasta ahora le ha quedado a deber en ese sentido al pueblo de México.

“Yo creo que ahora hace falta, sobre todo ahorita que estamos en un museo, es la cultura, darle el valor y la importancia que tiene la cultura porque en la pandemia no se le ha dado ninguna importancia a la cultura, y eso es muy importante”, dijo la autora de “La Noche de Tlaltelolco”, quien durante años apoyó abiertamente el movimiento del actual presidente.

La cultura debe asumirse como pieza clave de un gobierno como el de la Cuarta Transformación, dijo Poniatowska, ya que a tres años de haberse dado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia de la república, es momento de que voltee a ver a este sector.

No ha sido fácil para AMLO, dijo la escritora al aceptar que México ha sido marcado por gobiernos deshonestos, y ha hecho frente a una estructura de gobierno que se quedó en el pasado, pero confía en que este sea un ejemplo para los que vienen.

“Ha sido un cambio enorme, ha sido muy difícil, una gran insistencia sobre la honestidad, la honestidad de los funcionarios, de un gobierno y finalmente la recuperación en el medio político a través de la censura de los ex presidentes, la recuperación de gobiernos en el futuro que sean gobiernos honestos, que no mientan, que cuiden a la gente”.

El compromiso de “primero los pobres” sigue siendo uno de los principales ideales por alcanzar de esta administración, y el cual no debe quedarse en el tintero sino continuar con la lucha.

Respecto al gobierno en Morelos de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el cual ganó bajo la bandera de la 4T, respondió que “yo no conozco, no podría opinar sobre eso porque no lo conozco”.

En el Museo Museo Morelense de Arte Contemporáneo, la escritora recordó la vida de Juan Soriano, quien cumpliría 101 años el próximo 18 de agosto de 2021, artista que reconoció como “un hombre en libertad”, que pintó a Octavio Paz en repetidas ocasiones, a Amalia Hernández, Elena Garro, entre otros, y que aportó a su país el talento heredado de “sus trece tías”.

Al iniciar su mensaje, Poniatowska recordó sus experiencias en la ciudad de Cuernavaca en donde solía acudir “los domingos de Scouts, y como todo domingo había que venir de blanco por la comunión”.

Estuvo presente el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, la secretaria de Turismo y Cultura, Julieta Goldzweig Cornejo, el artista Víctor Contreras, el empresario Roberto Abe, entre otros.