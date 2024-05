¿Confundidos? Los motivos por los que EU festeja el 5 de mayo

Una de las fechas conmemorativas más importantes para México es sin duda la Batalla de Puebla, la cual se dio un 5 de mayo de 1862, se trató de una gesta militar heroica, pues el disminuido ejército mexicano, pudo vencer en el campo de batalla al poderoso ejército francés. Lo llamativo de esta fecha es que trascendió fronteras y no sólo se celebra en el país, pues en Estados Unidos también se trata de una festividad importante, ¿por qué?

El 5 de mayo de 1862 se consagró como uno de los episodios históricos más importantes para la memoria mexicana, pues en contra de todo pronostico, el disminuido ejército del General Ignacio Zaragoza, pudo vencer en el campo de batalla a uno de los ejércitos más poderosos del mundo en aquel entonces, el ejército francés de Napoleón III.

A pesar de que posteriormente el ejército francés con ayuda de los conservadores mexicanos, lograron imponer a Maximiliano de Habsburgo en 1865 como segundo emperador del país, en México se comenzó a conmemorar la victoria de Zaragoza año con año, y con el tiempo también comenzó a celebrarse en Estados Unidos.

¿Desde cuándo se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos?

La razón de por qué Estados Unidos celebra el 5 de mayo tiene muchas razones, una de ellas es debido a que Ignacio Zaragoza nació en Texas en 1829. Gaceta UNAM explica que mexicanos radicados en dicho estado estadounidense celebraron la victoria del General ante el ejército francés 5 años después de la batalla, en 1867. Recordar que antes de que Estados Unidos anexara a Texas en 1845, formó parte de México.

Debido a la gran presencia de mexicanos de Texas y California, en estos estado sureños de Estados Unidos se comenzó a conmemorar el 5 de mayo.

A partir de entonces, la celebración popular se volvió un símbolo para los mexicanos que vivían opresión de parte de invasores o gobiernos extranjeros, y ganó arraigo entre quienes vivían en los estados que pertenecieron a MéxicoExplica Gaceta UNAM

Fue hasta el siglo XX, en 1930, el consulado mexicano en Los Ángeles comenzó celebrar el 5 de mayo, convirtiendo dicha fecha conmemorativa en una oficial.

Desde entonces, el cinco de mayo se ha vuelto una fiesta cultural que celebra tanto a mexicanos como a latinos en Estados Unidos, lo que ha hecho que sea una fecha incluso más importante que el Día de la Independencia Explica la revista universitaria

De acuerdo con la revista especializada National Geographic, señala que fue hasta los años sesenta que el 5 de mayo comenzó a tomar aún más popularidad, debido a que los mexico-estadounidenses conocidos como "chicanos", comenzaron fomentar un orgullo binacional con dicha fecha.

La victoria del Cinco de Mayo de 1862 encierra un fuerte mensaje antiimperialista que resuena entre muchos estadounidenses de origen mexicano, dicen los expertosexplica José Alamillo a National Geographic, académico de la Universidad Estatal de Washington.

Cabe mencionar que debido a la relevancia cultural que tomó el 5 de mayo en Estados Unidos, es común que estadounidenses desapegados al hecho, confundan esta fecha con el Día de la Independencia de México.