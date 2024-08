¿Por qué los mexicas dejaron Aztlán y se asentaron en el lago de Texcoco?

De acuerdo con historiadores, el gran imperio mexica no tuvo su origen en el Valle de México, el mito fundacional de Tenochtitlán narra que de dicho pueblo tuvo que migrar de Aztlán para encontrar su nuevo hogar. ¿Por qué los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco?

De acuerdo con el sitio web del Museo del Templo Mayor, en el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, se relata la larga migración que realizaron los mexicas de Aztlán al lago de Texcoco, para fundar la gran Tenochtitlan, esto bajo la guía de su dios, Huitzilopochtli.





Los mexicas habían salido de una isla llamada Aztlán, por cuyo nombre también son conocidos como aztecas, situada probablemente en algún lugar remoto al norte de Tenochtitlan. Este hecho está documentado, en el códice de la Tira de la Peregrinación, que es una tira de papel de maguey que representa el viaje del pueblo desde su salida de Aztlán. Explica el sitio web del Museo del Templo mayor.

El sitio de dicho museo agrega que según historiadores la peregrinación de los mexicas habría sido entre el 1150 y 1300, dichas olas migratorias habrían venido de múltiples lugares para adentrarse en los lagos del Valle de México. No obstante, tras la caída de Tenochtitlán, indígenas aclararon que la fundación fue en el año 1325.





Estudios arqueoastronómicos indican que en ese año también ocurrió un eclipse solar, suceso astronómico que pudo ser tomado por los mexicas como un marcador mítico que pudiera legitimar la supuesta relación entre los toltecas y los tenochcasExplica el sitio web del Museo del Templo Mayor









¿Por qué dejaron Aztlán los aztecas?

De acuerdo con los códices novohispanos de Aubin y Durán, el dios Huitzilopochtli le habría ordenado a su pueblo ir hacia nuevos horizontes, nuevas tierras, además de dejar de llamarse así mismos como "aztecas", para considerarse como mexicanos.

Por otro lado, el Códice Boturini relata que Aztlán era una isla conformada por seis calpullis (clan jerárquico formado por un conjunto de familias) y un gran templo, del que se cree fue erigido en honor a Mixcóatl.





Aztecas dejando Aztlán en el Códice Boturini. | Foto: Noticonsquista UNAM









Después que los mexicas llegaron a Teoculhuacan en el año 1-pedernal, partieron ocho calpullis encabezados por cuatro teomamaque (cargadores de los dioses); uno de ellos, identificado como Tezcacóatl, quien “cargaba” a HuitzilopochtliExplica el sitio web del Museo del Templo Mayor





El mito fundacional de Tenochtitlán narra que Huitzilopochtli ordenó que se fundara la ciudad donde se encontrará la señala divina de un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Siendo un islote del lago de Texcoco el lugar escogido, asentándose de esta manera en territorio tepanecas de Azcapotzalco, a quienes sirvieron como guerreros mercenarios.





Mito fundacional de Tenochtitlán en Códice Boturini. | Foto: INAH





¿Realmente existió Aztlán?

Dentro de la historiografía mexicana hay todo un debate al respecto, pues hay historiadores que consideran que realmente existió y se basan en los códices existentes como fuentes directas. Por otro lado, están quienes consideran que dichos códices no narran literalmente la peregrinación mexica, sino que se trata de un mito fundacional, uno que narra su cosmovisión, su origen.

De acuerdo con el artículo "Las fuentes indígenas más allá de la dicotomía entre historia y mito" del catedrático Fernando Navarrete del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la explicación histórica argumenta que Aztlán existió realmente y los mexicas partieron de su patria original en busca de otro lugar que se le pareciera.

Por otro lado, la explicación mítica sostiene que el lugar original es México y que Aztlán es sólo una proyección de esta ciudad al pasado. Es decir, hay una distancia temporal que separa ambas ciudades, no es el tiempo real de la historia, sino uno mítico, cargado de simbolismo.





Códice Boturini o Tira de la Peregrinación. | Foto: Gobierno de México





En una entrevista para Radio INAH, el Dr Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que hay varias hipótesis de la ubicación de la mitológica Aztlán, pues se han señalado lugares como Guanajuato y Mexcaltitán en Nayarit, incluso en lugares como Nuevo México y Florida.

No obstante, no ha habido forma de asegurar esto, por lo que no se conoce dónde se encontraba Aztlán e incluso tampoco se tiene la certeza de que haya existido, por lo que el debate y las investigaciones continúan.