Presentan guía para vivir en pareja... o separarse

El libro Los siete secretos de las relaciones sanas y felices de HeatherAsh Amara y Don Miguel Ruiz Jr. no es un tratado para evitar el divorcio o garantizar la relación matrimonial eterna en una pareja, más bien, su apuesta es hacia el autoconocimiento y la autoaceptación.

En la publicación de editorial Urano, que tardó tres años en hacerse una realidad, los autores abordan la relación de pareja donde el compromiso, la libertad, el respeto y el amor incondicional como bases para que la convivencia no sea un campo de batalla.

En su reciente visita a México, Ruiz Jr. quien reside en Estados Unidos, platicó como se originó este libro que hace en conjunto con Amara y que presentaron el pasado miércoles en la Feria del Libro del Palacio de Mineria (FILMP), con público que conecta con la filosofía de estos dos maestros espirituales.

Hablar de los problemas de pareja en este tiempo en que las separaciones entre amantes, novios o esposos son comunes, donde el “vivieron para siempre” se ha convertido en un mito, coincide el hijo de Don Miguel Ruiz, quien escribió Los cuatro acuerdos, que ha vendido millones de copias por todo el mundo y se basa en la sabiduría tolteca.

Y para ilustrarnos la idea de este libro, Don Miguel Ruiz Jr. partió de una experiencia personal.

“Una ex novia que tuve y yo teníamos muchas heridas por los motivos de nuestra separación. Porque cuando éramos jóvenes nos dejamos llevar por los estereotipos como el machismo. Era imposible vernos sin pensar en los qué nos había lastimado”.

Después, el autor de Los cinco niveles del apego asumió la responsabilidad de sus acciones y “en lugar de sentir culpa, me di cuenta de la forma en que la herí y pedí perdón, al bajar yo la guardia, ella también”, refirió el escritor y agregó que los dos se dijeron lo que querían escuchar desde hace mucho tiempo.

Ahora, ambos son amigos de sus parejas actuales, “la sanación ya estaba en camino y cuando me invitó HeatherAsh Amara a hacer este libro yo ya estaba en ese proceso. Uno no puede dar lo que no tiene, tenía que hacer un compromiso conmigo mismo y esto fue bueno hasta para mi esposa, porque las viejas heridas ya no estaban ahí. Eso me dio la oportunidad de ver a las personas como son y a Miguel desde el interior”.

El autor mencionó que cuando se limpian los resentimientos “empezamos a tener compasión y empatía y ahí se abren los canales de comunicación, porque empezamos a vernos cada uno por dentro y vemos esa forma de intimidad, lo cual funciona en todos los ámbitos y las relaciones”

Para llevar el mensaje a esas personas que ya no creen en que se puede vivir en pareja, Ruiz recomienda: “Dejar de buscar lo que debería ser y aceptar lo que ya no es, darnos cuenta que quienes vemos nuestra vida de manera individual podemos salvar la relación. Por ejemplo, mi papa y mi mamá se divorciaron y dejaron de pelear. Se volvieron a casar, ya como amigos, no como amantes. Eso funcionó mejor”.

Al respecto, Ruiz abundó “Creer que las relaciones son para siempre es también una ilusión. Se debe aceptar que terminan, por lo que sucede en la vida, por decisión o muerte. Es una verdad. Si por el libre albedrío evolucionamos y cambiamos, podemos tener una relación de por vida, pero por caminos diferentes”.

Precisó: “Estos siete puntos son una guía, podemos decidir si perdemos el miedo a estar solos o nos quedamos en un lugar donde no nos respetan. A veces las relaciones terminan porque nadie cuida el compromiso consigo mismo de estar bien para empatarse con el otro”.

Cabe mencionar que en Los siete secretos de las relaciones sanas y felices, Don Miguel Ruiz, Jr. HeatherAsh Amara, autora de Tu diosa guerrera interior proporcionan también herramientas, rituales y mantras para este recorrido interior de la domesticación al amor incondicional, lo cual permite a las parejas escucharse y reconocer la humanidad en el otro.