PRI pide a AMLO reconsiderar nombramiento de Paco Ignacio Taibo II en FCE

Paco Ignacio Taibo II “representa un peligro para México, terrible’’, dijo el senador panista Damián Zepeda, luego de comentar las expresiones de Taibo.

Mientras el Grupo Parlamentario del PRI rechazó los comentarios de Taibo II y el bajo nivel de lenguaje que ha usado en la sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, quien ha sido propuesto por el próximo presidente de México como nuevo director del Fondo de Cultura Económica.

Taibo II en FCE, un peligro para México

Damián Zepeda se pronunció por retirar la invitación que le hicieron a Taibo II para ser titular del FCE, pues refrendó que ofensa para todos los mexicanos, que se suma a las ofensas anteriores, “que ha dado divisiones muy preocupantes, de fanatismo hacia ciertas visiones en el mundo que han sido muy negativos en derechos humanos’’.

“Poner a alguien encargado de la cultura en ese sentido representa un peligro para México, terrible; entiendo el argumento de la no discriminación, lo comporto en términos de la reforma que se quiera hacer, pero las cosas pasan en una coyuntura y no podemos hacernos tontos de que no se está haciendo esta reforma para el señor. Si se está haciendo para ese señor dañino para ponerlo, yo no puedo ser parte de ello. Que lo haga Morena con su mayoría y ojalá nadie más se preste para ello. No es discriminación, es un traje a la medida para el señor Taibo’’, argumentó el panista.

"Palabra vulgares de Paco Taibo II, una falta de respeto "

A nombre de los legisladores priístas, el vicecoordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó como desafortunadas esasdeclaraciones, pues el organismo que ha fomentado valores culturales, la lectura y que ha impulsado la difusión de la obra de cientos de escritores, no merece ser encabezado por quien se pronuncia con palabras vulgares en una abierta falta de respeto a quienes lo escucharon, a la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a los diputados y senadores hacia quien iban dirigidas sus expresiones.

Asimismo pidió una disculpa pública y que retire sus expresiones por bajas y ofensivas y demandó al próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que reconsidere el nombramiento de Taibo II.

Solicitan revalorar el nombramiento

“A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, solicitamos a quien será presidente de México que revalore la designación del escritor, pues a pesar de estar impedido legalmente para asumir ese cargo, -se requiere ser mexicano por nacimiento-, no está a la altura de quienes han encabezado esa institución que ha sido eje de la preservación y difusión de obras literarias en nuestro país”, puntualizó.



Asimismo el senador sostuvo que en la sesión de mañana jueves en la que se discutirán reformas a la Ley de Entidades Paraestatales, se abordará el intento del grupo mayoritario en el Senado para modificar la ley a fin de beneficiar a una persona que, más allá de su capacidad como escritor, su conducta personal y especialmente su lenguaje procaz en contra del Poder Legislativo, dejan mucho qué desear.

“Sin duda votaremos en contra de modificar la ley para beneficiar a quien pretende asumir este encargo y tenemos la certeza de que otros grupos parlamentarios también se pronunciarán en contra de dar el aval a quien no está a la altura de una institución encargada de fomentar publicaciones culturales”, concluyó Añorve Baños.