Primera cervecería de México abrió al pie del "Popo" gracias a emisario de Hernán Cortés

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fueron los conquistadores quienes trajeron la cerveza al denominado "Nuevo Mundo". Si bien su aceptación no fue sencilla durante la época novohispana, hubieron múltiples intentos de fabricación. No obstante, su consolidación en tierras mexicanas no fue sino hasta el siglo XX.

El primer "visionario" de la cerveza en la Nueva España fue un emisario del mismísimo Hernán Cortés, se trata de Alfonso Herrera, quien, de acuerdo con el sitio web del Gobierno de México, solicitó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, un permiso para abrir un establecimiento para producir cerveza.

Por lo que, el primer establecimiento de cerveza en México se ubicó al pie del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, en la Hacienda El Portal, lo que actualmente es conocido como Amecameca, en el Estado de México. No obstante, no tuvo éxito, pues apenas tuvo una duración de entre cuatro o cinco años debido a que no habían las condiciones para que subsistiera dicha cervecería, debido a que la cerveza era bastante cara y su producción era mínima.

Cultura La historia de cómo los restos de Hernán Cortés terminaron en una pequeña iglesia de CDMX

Dicho fracaso no evitó que se dejara de consumir cerveza en la Nueva España, pues los peninsulares importaron 619 barriles y más de 71 mil botellas. Destacar que estas medidas fueron satisfacer las necesidades de los propios españoles y no por gusto popular.

¿Hasta cuándo se consolidó la industria cervezara en México?

Los años pasaron y la popularidad de la cerveza en la Nueva España y posteriormente, México, fue lenta. Esto se debió a que importar el lúpulo y la cebada era bastante caro, lo que llevo a los productores nacionales a cultivarla ellos mismos.

De esta manera, durante el siglo XVIII, las cervecerías comenzaron a dar pasos importante para su consolidación, pero fue hasta mediados del siglo XIX que se industrializó la producción nacional de la cerveza

Durante la guerra de independencia el consumo de cerveza comenzó a consolidarse y para cuando el territorio se instauró como una República se generó un marco regulatorio para su libre producción en diversas regiones del paísExplica el sitio web del Gobierno de México

A finales del siglo XIX, durante el porfiriato, inició a formalizarse la producción industrial de cerveza en el país. Dicha situación se dio en gran medida por el desarrollo de las vías ferroviarias, pues facilitó la operación a las empresas productoras. De esta manera nacieron cervecerías mexicanas icónicas como: