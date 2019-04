Promueven a Esteban Hernández a bailarín principal del San Francisco Ballet

Esteban Hernández, quien es hermano menor del bailarín tapatío Isaac Hernández, ha puesto en alto a México al convertirse en el primer mexicano en ser promovido a Bailarín Principal en el Ballet de San Francisco, la compañía más antigua de los Estados Unidos. Un nombramiento que significa la máxima categoría que puede alcanzar un bailarín dentro de una compañía profesional, algo con lo que todo bailarín sueña alcanzar en algún momento de su carrera pero que pocos lo logran. De esto habló para El Occidental.

Muy feliz “El primer mexicano, es un gran logro, ha sido algo bastante increíble y emocionante, fue un poco inesperado, la manera en la que me lo comunicaron fue después de una clase con toda la compañía, fue sorpresa, todos mis compañeros me dijeron que la cara que tenía era increíble, ojalá se hubiera podido tomar fotografía, es algo muy bonito, desde los 7 años que empecé a bailar he trabajado por esto, uno de mis sueños era ser bailarín principal y es algo increíble. Es una muestra que los sueños se pueden cumplir”.

Un sueño que siempre acarició “Cuando empezaba a bailar hubo muchas personas que le comentaban a mi papá que era mi maestro, que no tenía las cualidades de un bailarín de clásico, soy bajito, que no tenía el físico natural de un bailarín, entonces hubo en muchas ocasiones que lo escuché y a través de los años, en vez de desalentarme, he luchado para lograrlo, y sí es posible”.

Y del proyecto Despertares, comentó “Traemos Despertares Impulsa, la semana previa a la Gala de Despertares, es algo increíble ver cómo ha respondido la gente, el interés que creó, fue una semana de actividades en la Ciudad de México, con fotógrafos, coreógrafos y bailarines, y esta vez lo traemos a Guadalajara para que la gente participe en esta experiencia de primera mano con coreógrafos de los mejores, bailarines de los más prestigiados y aprender de todo esto”.

Su papel más emotivo

El papel más emotivo que ha vivido “Uno de los papeles que me costó y me encantó fue “El hijo pródigo”, es de 40 minutos de ballet, fue de mis primeras presentaciones, justo después de eso me promovieron a solista, hace dos años, es desgastante física y emocionalmente, habla sobre un joven que quiere ver el mundo, cree que sabe más y se rebela contra su padre y se va de su casa a buscar fortuna, no le va nada bien, lo roban y pierde hasta la dignidad, al final logra regresar a casa a pedir perdón. Fue muy emocional y conmovedor, de hecho, yo terminé llorando la función por la intensidad del momento”.

Lo que viene “Estoy en temporada con el Ballet de San Francisco, tenemos una gira a Londres, por dos semanas, después dos presentaciones a principios de julio en Idaho, en un festival de arte y Despertares, estoy muy feliz de regresar a Guadalajara como bailarín principal”.

Conoce más…

Entre sus logros más destacados se encuentran el haber ganado nueve medallas de oro y tres Grand Prix, entre ellos el Grand Prix en el Youth America Grand Prix de Nueva York, la medalla de oro en el décimo Concurso Internacional de Ballet de la Habana, Cuba, el Prix de San Petersburgo en Rusia, la medalla de oro en las Tanz Olymp en Berlín, entre otras. También fue reconocido en 2007 con el Premio Nacional de la Juventud, entregado por el presidente de México en ese sexenio, Felipe Calderón Hinojosa, el Premio Estatal de la Juventud 2005 en Jalisco, y el Latino Spirit Award 2016 por su destacada trayectoria, entregado por un grupo de Senadores del Estado de California, en los Estados Unidos.