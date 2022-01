Protagonizar El Avaro, un parteaguas en la carrera de Rafael Inclán

Para Rafael Inclán, quien ha protagonizado El avaro en distintas temporadas, la obra de Molière “no sólo en México, claro está, y no sólo para mí, es muy relevante. Molière maneja la crítica social y vicios de los poderosos por medio de sus sátiras y críticas acres, tanto es así, que siguen estando vigentes sus obras, porque lo que no cambia es el ser humano”.

Once años antes de interpretar a Harpagón en El avaro, este papel lo había hecho Ignacio López Tarso, quien pudo haber sido el gancho para que Inclán, cuya trayectoria en carpa, teatro y cine ya era reconocida, obtuviera el rol en el montaje dirigido por José Solé.

“No me es fácil recordarlo, parece que me recomendó la actriz Silvia Derbez, o eso creía yo, porque hay otra versión de Irene Sabido, escritora y productora de televisión y de teatro, que dice que la recomendación vino de Ignacio López Tarso”, admite el actor de cintas como Bellas de noche, Picardía mexicana, El milusos, Nicotina, o Fuera del cielo.

“La verdad no sé quién lo hizo, pero me llamaron Miguel Sabido e Irene Sabido y llegué al Teatro Tepeyac, con la compañía desesperada por debutar, tenían varios meses ensayando con otros posibles actores Harpagones”, cuenta sobre el protagonista de El avaro, Harpagón, padre de Elisa y Cleanto, quienes son víctimas de este hombre de una avaricia extrema, por la que les complica su vida y la de quienes los rodean.

El reto no fue fácil, pero su experiencia y el trabajo en equipo lo ayudaron a salir adelante. “Entré a interpretar a Harpagón con muy pocos días de ensayo, contando con el apoyo de todos, como el director José Solé, los productores Miguel e Irene Sabido, y los compañeros actores y actrices; debutamos con un éxito bastante aceptable”.

El avaro, reconoce el también actor de obras como La pastorela de Sor Juanita y su abuelo y Made in Mexico, “me significó de alguna forma un parteaguas ante críticos, público y productores de teatro, porque en nuestro país el teatro clásico no tiene un gran mercado, pero para mí me significó el reconocimiento a mi carrera. Lo que no se sabe, es que yo ya había participado en el teatro clásico, a los 18 años actué en el Entremés de la cueva de Salamanca de Miguel de Cervantes Saavedra”.

Inclán, quien protagonizó El avaro durante año y medio en la primera temporada y cuya última temporada fue hace casi una década, fue dirigido en ambas por el maestro José Solé, ya fallecido. “Solé era un director privilegiado, con un conocimiento de todos los géneros. Fui muy afortunado al ser dirigido efectiva y amorosamente por Pepe Solé, ahí quedó su puesta en escena”.

Nacido en el seno de una dinastía de artistas (sus padres fueron Alfonso Jiménez y Gloria Alicia Inclán), Rafael Inclán, reconoce la vigencia de la obra del dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Moliére, quien nació un 15 de enero, hace 400 años.