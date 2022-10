Pulso CDMX | El negocio de la militarización

El 2 de octubre no se olvida. Depende para quien. Ayer, se recordó que “Fue el Ejército” que asesinó a estudiantes del 68, y hace 8 años a los 43, sin que aún se haya hecho justicia en medio de filtraciones, manipulaciones, ocultamiento de pruebas, entre otros escándalos de este terrible crimen de Estado. Cananea, Acteal, el “Halconazo”, Tlataya: las masacres son desgraciadamente parte de una historia sanguinaria recurrente que se recuerda, pero al parecer no tan suficientemente para detener los pasos firmes de la militarización en México. ¿Qué decir del aumento exponencial de cientos de denuncias ciudadanas contra las fuerzas armadas por violación a los derechos humanos desde que el Ejército entró “temporalmente” a las calles para supuestamente abatir el crimen? Detenciones y ejecuciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abusos sexuales: son unas de las violencias denunciadas por la ciudadanía en un país donde el 98% de los delitos no se denuncian por miedo o desconfianza en un sistema de justicia anquilosado.

El Ejército no ha logrado reducir la violencia en el país, al contrario. Tampoco es capaz de garantizar la ciberseguridad nacional. El hackeo de los datos de las fuerzas armadas confirma además la tendencia riesgosa del crecimiento del poder militar en los ámbitos civiles y democráticos. En su informe “El negocio de la militarización en México. Opacidad, poder y dinero.” presentado la semana pasada, la organización México Unido Contra la Delincuencia, reconocida en el ámbito nacional e internacional, analiza y divulga datos certeros concretos sobre los abusos de funciones y presupuestales de las fuerzas armadas desde 2006 con una clara tendencia exponencial desde el inicio de este sexenio.

Contra lo estipulado en la Constitución, contra los criterios de excepcionalidad vinculantes fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e ignorando los llamados reiterativos de los organismos internacionales y de la sociedad civil, se han transferido desde hace 12 años 227 funciones a las fuerzas armadas: el 44% desde la llegada al poder del presidente López Obrador. El 65% de esas nuevas funciones no tienen nada que ver con defensa nacional ni seguridad pública. Además del aumento presupuestal oficial asignado, las fuerzas armadas han realizado un sobre ejercicio de entre 23 a 26%, lo que equivale anualmente a todo el presupuesto de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo. Reasignan y usan más presupuesto público a discreción, por orden de la presidencia que gobierna ya con (¿o para?) los militares en varias acciones de gobierno, sin aprobación del poder legislativo, sin transparencia, fiscalización o rendición de cuentas, sin licitación pública, con invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, abusando y desvirtuando el pretexto de “seguridad nacional” para actuar de manera autónoma (o autoritaria). Mientras la Suprema Corte de Justicia, tercer poder democrático, brilla hasta el momento por su silencio cómplice.

Este informe debe difundirse y hablarse en cualquier espacio como en universidades. Felicidades a Lisa Sánchez y su equipo de trabajo por este logro en tiempos democráticos difíciles de intento de asfixia de la sociedad civil.